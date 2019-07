RMP: “Hay gran agitación en el caso Lava Jato”

RMP se refirió al allanamiento de 26 inmuebles incluida la residencia de Nadine Heredia donde se incauto un celular de propiedad de la exprimera dama.

“Había una caja fuerte y no recordaban la clave, pero la familia insistió y la agarraron a combazos, no había nada adentro. Se llevaron un usb con fotos de la familia y tengo un testimonio de que la policía iba golpeando las paredes para ver si había fondo. No encontraron nada”, comentó.

La letrada se refirió al Tribunal Constitucional que ha expedido una resolución, el cual pone parámetros a la investigación fiscal, pues en el 2017 los fiscales del Equipo Especial Lava Jato acudieron al centro educativo de los hijas de Ollanta Humala para realizar algunas diligencias.

“El TC ha dicho que esto es manifiestamente ilegal, que los hijos no pueden ser perseguidos por los delitos de sus padres y que prima el interés superior del niño”, precisó.

Asimismo, RMP señaló que la hermana de la lideresa de Fuerza Popular, Sachi Fujimori, ha registrado un hábeas corpus para que el TC se pronuncie sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori.

De igual modo, la defensa de Ollanta Humala ha interpuesto un hábeas corpus contra Richard Concepción Carhuancho para que este no resuelva el caso, pues, según los investigados, el juez no es imparcial.

Por otro lado, la letrada se pronunció sobre las declaraciones del fiscal Rafael Vela, quien ha asegurado que Odebrecht ha admitido pagos ilícitos en el Gasoducto Sur.

“Esto abre varios caminos como negociar un nuevo acuerdo, utilizar una cláusula del convenio que permite ampliarlo y utilizar la cláusula anticorrupción para que el Estado peruano no tenga que pagar ninguna compensación a Odebrecht”, señaló.

La conductora de RTV resaltó que la Fiscalía está avanzando con las investigaciones, no obstante, debe de tener cuidado de no sobrepasar los derechos de los implicados.

“Hay gran agitación sobre Lava Jato, son muchas novedades”, concluyó.