Tubino desmiente a Becerril sobre acercamiento de FP a Cambio 21

En comunicación telefónica con La República, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, negó que la bancada fujimorista busque reincorporar a los parlamentarios disidentes que ahora se encuentran en Cambio 21, que tiene entre sus filas al hoy suspendido Kenji Fujimori.

Ello sucedió, luego de que su colega de bancada Héctor Becerril afirmara que Fuerza Popular “está consensuando para que, quienes se fueron en un momento dado, puedan regresar y hacer una sola bancada como comenzamos”.

“No hemos conversado con nadie (en lo absoluto) [...] Por supuesto que no los vamos a buscar. Personalmente a mí no me interesa (sus regresos). La opinión de Becerril es cosa de él, nosotros –en ese sentido- no tenemos ninguna posición formada sobre el regreso de Kenji Fujimori”, comentó Carlos Tubino.

Como se recuerda, Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel se encuentran suspendidos de sus cargos de parlamentarios por las denuncias de compras de votos (presunción) para que Pedro Pablo Kuczynski continuara como presidente.

Ellos -antes de ser sancionados- junto a otros exparlamentarios de Fuerza Popular formaron Cambio 21.

“Lo que te puedo decir es que fueron retirados del Congreso porque fueron acusados y habrían cometido delito, por eso han sido puestos a disposición de la fiscalía y el Poder Judicial para que solucionen su problema”, finalizó Carlos Tubino.

Por otro lado, Maritza García de Cambio 21 sostuvo que “Kenji Fujimori jamás volvería a la bancada de Fuerza Popular y que eso lo ha expresado en la interna [de Cambio 21]”.