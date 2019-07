Reactivar las ideas

A pocos días del Mensaje a la Nación del 28 de julio, la única propuesta económica sobre la mesa es la de Confiep, denominada Agenda País, que ha recibido algunas críticas puntuales, pero que no ha sido respondida por enfoques alternativos y coherentes. Tal parece que los equipos de gobierno de los partidos, los thinks thanks peruanos y el mismo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no han calibrado la necesidad de un nuevo enfoque económico.

Este silencio alternativo no es casual. La acumulación de fallas del modelo y la ausencia de un liderazgo económico desde el Gobierno, han tenido respuestas fragmentadas o reacciones políticas maximalistas que no generan consenso por su falta de contenido, como la propuesta de una asamblea constituyente, y si existe un rasgo predominante en el escenario de la política económica nacional es la falta de grandes propuestas innovadoras y correctivos a las normas, programas y políticas que no generan valor al mercado y a la sociedad.

Al iniciarse el debate de propuestas país, a tono con el pronunciamiento de la Confiep, conviene preguntarse si solo hace falta reactivar y destrabar o, al mismo tiempo, promover, regular, financiar, diversificar y desarrollar. Si nos atenemos a la propuesta del máximo gremio empresarial, en realidad un petitorio, la mejor receta es la reactivadora, lo que implica un paquete de beneficios, entre ellos tributarios –algunos inconcebibles como en el sector automotriz-, junto a medidas de agilización de inversiones detenidas o de lento proceso. Varias de estas medidas incluyen recorte de derechos reconocidos, como la consulta previa, que complica su misma gestión.

Todos los paquetes reactivadores expedidos desde julio del año 2014 no han tenido resultados, de modo que insistir en un programa plano de reactivación sería recortar las posibilidades de que el país impulse cambios en la productividad y el ritmo del crecimiento. Por ejemplo, sería conveniente que el Estado incentive la creación de empleo formal a plazo indeterminado a través de un incentivo tributario, como propone la Confiep, si, al mismo tiempo, la empresa objeto del incentivo se obliga a un plan de reinversión.

Es necesario considerar que el principal obligado a señalar rumbos es el Gobierno, por lo que extraña la austeridad verbal del MEF luego de una sucesión de varias malas noticias en el primer semestre del año. Ojalá que, en lo que media de aquí hasta el 28 de julio, se tenga una idea de lo que se pretende hacer con la economía peruana en el corto y mediano plazo.