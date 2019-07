Colegio de Profesores del Perú apoya charla de Tamar Arimborgo, pese a polémicos comentarios

La congresista Tamar Arimborgo ha tenido más de una frase polémica sobre educación; sin embargo, aún así estará a cargo de ‘Coaching para la transformación educativa’ en el Congreso.

Lo curioso de la publicidad que se muestra en el Congreso es que el evento cuenta con apoyo del Colegio de Profesores del Perú, pese a que ha criticado en más de una ocasión al enfoque de género e incluso no ha sabido explicar sus declaraciones en contra.

Tamar Arimborgo ha señalado que el enfoque de género que promueve el Ministerio de Educación en busca de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres es “ideología del terror”, sin dar un mayor sustento.

Incluso, Arimborgo dijo en algún momento que el enfoque de género “ha ocasionado grave daño a la niñez y juventud induciéndoles a tener disforia de la identidad sexual [...] y eso provoca cambios indeseados de sexo biológico, alteración grave de la personalidad entre otros efectos negativos como el sida y cáncer”.

Cuando se le consultó a Arimborgo sobre sus declaraciones, la congresista no pudo dar una explicación que respalde sus declaraciones. Pese a esto, sorprende que cuente con el respaldo del Colegio de Profesores del Perú.

Pero este no es el único comentario polémico que ha tenido, pues Tamar Arimborgo también aseguró que el sexo tiene como fin la reproducción y no el placer, por lo que “la función biológica del sexo y de su anatomía orgánica es la reproducción y no el placer, siendo este solamente subsidiario a la función primera en concordancia”. La congresista ha sido criticada en más de una ocasión por sus comentarios.