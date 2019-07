Loreto: dirigentes nativos en paro no asistirán a reunión con el Ejecutivo

El Gobierno central, la empresa estatal Petroperú y dirigentes nativos fueron convocados por el Gobierno Regional de Loreto para conversar hoy sobre el paro y conflictos relacionados al Oleoducto Norperuano (ORN). Está confirmada la asistencia del viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, junto a una comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se ratificó la presencia de Petroperú, pero también la negativa de las 54 federaciones indígenas que están en paro indefinido.

El dirigente de las cinco cuencas, Ismael Pérez, asegura que los apus no asistirán a la reunión. José Fachín, asesor del movimiento que encabeza la huelga, denominado Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera, explica que no hay consenso para participar porque “el gobierno regional no tiene ninguna competencia para resolver esta problemática generada por la actividad petrolera irresponsable”.

Sin embargo, Fachín asegura que no desmerecen la iniciativa y, por tanto, él asistirá para informar a las federaciones indígenas sobre la conversación, pero sin ningún poder de decisión.

La negativa de los nativos respalda lo declarado por el gobernador regional, Elisbán Ochoa. “No podíamos intervenir porque la comunidad nos decía que tenían un trato directo con el Gobierno nacional”, indicó. ❖

