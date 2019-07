Roberto Vieira señala que Janet Sánchez también es responsable de blindaje a Letona

En la sesión de este lunes 8 de la Comisión de Ética, la mayoría fujimorista volvió a blindar a su colega de bancada (Fuerza Popular) Úrsula Letona.

El parlamentario no agrupado Roberto Vieira había denunciado en dicha comisión a Úrsula Letona y Freddy Sarmiento por presuntamente haber intentado sacar provecho de sus influencias políticas en el Ministerio de la Producción para favorecer a empresarios.

No obstante, se decidió en Ética que no se debía abrir indagaciones preliminares en sus contras. La molestia de Roberto Vieira no se hizo esperar, pero además de él dos personas mostraron su desacuerdo de forma exaltada.

Los empresarios Orlando y Rolando Machado habían acudido a la sesión y a través de Roberto Vieira solicitaron que se tomara en cuenta su declaración como testigos del caso contra Úrsula Letona.

No obstante, la presidenta de la Comisión de Ética Janet Sánchez no les permitió hablar; explicó que ellos podían tomar la palabra siempre y cuando se aprobara la indagación preliminar.

Tras no haberse aprobado la misma y encontrándose sin la oportunidad de pronunciarse, los hermanos Machado perdieron los papeles.

“Señora Janet, permítanos hablar por favor. Tenemos las pruebas en la mano, acá están las pruebas”, exclamó el empresario mientras era empujado por el personal de seguridad", manifestaron mientras eran retirados de la sala.

A su turno, Roberto Vieira empleó su cuenta de Facebook para indicar que Janet Sánchez también es responsable del blindaje a Úrsula Letona.

“Botaron de la Comisión de Ética a un hombre que tenía las pruebas de que la Congresista Letona mentía. Gracias, Janet Sánchez, la blindaron. ¡Verguenza Nacional!”, escribió.