Fujimoristas se contradicen en debate sobre denuncia contra Pedro Chávarry

Esta mañana la Comisión Permanente debatió la denuncia presentada por Zoraida Ávalos contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. Durante la sesión, los congresistas de Fuerza Popular César Segura y Karina Beteta se contradijeron en sus discursos.

Durante su intervención, Karina Beteta afirmó que la denuncia formulada por Zoraida Ávalos fue adrede para provocar enfrentamientos. Tal declaración fue desmentida casi de inmediato por su compañero de bancada y presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura.

“Lamentamos que para buscar un enfrentamiento innecesario y luego resulte el Congreso que no saben actuar correctamente, que son blindadores, pues ya no me extraña […] Lo ha hecho adrede la fiscal de la Nación sabiendo lo que dice el reglamento”, sostuvo la fujimorista”, dijo Karina Beteta.

La respuesta de César Segura fue: “No se puede culpar a la fiscal de la Nación que ha actuado adrede. Acá, quien ha cometido el tamaño error a pesar de las declaraciones del vicepresidente de la subcomisión que claramente dijo: ‘La denuncia de la fiscal de la Nación está bien presentada’”, manifestó.

Nuevo blindaje a Pedro Chávarry

Gracias a los votos de Fuerza Popular, se rechazó la reconsideración para que acusaciones contra Pedro Chávarry por encubrimiento real y personal vuelvan a ser debatidos o incluidos en informe.

Durante la sesión en la comisión de Constitución, el fujimorista César Segura informó que el viajará desde el 10 de julio por lo que no podrá participar en la exposición del caso Chávarry en el Pleno del Congreso. Propuso a César Vásquez reemplazarlo al tener el rol de vicepresidente.