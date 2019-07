Defensoría recomendó a comité electoral de UNT anular comicios

Pese a que la Defensoría del Pueblo de La Libertad recomendó al Comité Electoral Universitario Autónomo de la Universidad Nacional de Trujillo (CEUA-UNT) anular el proceso electoral para elegir a los representantes estudiantiles al Consejo de Facultad, Consejo Universitario y a la Asamblea Universitaria, debido a presuntas irregularidades, este de todas maneras se realizará.

A través de un comunicado, el CEUA confirmó que hoy habrá comicios de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en la ciudad universitaria y recordó que de acuerdo al artículo n.º 102 del reglamento de las elecciones, habrá sanciones a los miembros de mesa que no cumplan con su función y a quienes no emitan su sufragio.

Además, la Secretaría General de la UNT autorizó la suspensión de las labores académicas y administrativas del personal de la ciudad universitaria y filiales, de 6:00 a.m. hasta las 20:00 p.m.

Para hoy también están previstas las elecciones para completar el período (2017-2020) de los decanos de las facultades de Ciencias Sociales y Educación y Ciencias de la Comunicación. En el caso de Ciencias Sociales, su decano titular Santiago Uceda Castillo falleció en enero del 2018 y en el caso del decano de Educación, Santiago Uceda Duclos, fue vacado en abril del 2019.

PROCESO CUESTIONADO

Según la Defensoría del Pueblo, la primera queja presentada por el ciudadano Eduardo Charcape Otiniano precisa que no se le permitió la inscripción de sus listas, pese a haber estado acreditado como personero general; en tanto, que el ciudadano Renato Reyes Briceño refirió que se le denegó la inscripción debido a que no consignó la huella digital de algunos adherentes, cuando este requisito no está consignado en el reglamento general de elecciones.

El 12 de junio el jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo, José Agüero Lovatón, solicitó al CEUA informe las razones por las que no se habría permitido la inscripción de los recurrentes; sin embargo, no obtuvo respuesta.

El 24 de junio reiteró el pedido al CEU, pero indicaron la imposibilidad de resolver los reclamos formulados porque no contaban con asesoría legal y pidieron más tiempo para responder; no obstante, hasta la fecha no hay respuesta.