Abren indagación preliminar contra Clayton Galván en Ética

La Comisión de Ética decidió por unanimidad el lunes 8 abrir indagación preliminar contra el actual congresista de Cambio 21 Clayton Galván.

Su extrabajador Óscar Mallca Saldaña lo denunció en dicha mesa de trabajo debido a que no cumplió con los pagos que le había prometido por laborar en su oficina congresal, ubicada en Azángaro.

El denunciante relató a un medio local que además recibía maltrato laboral y que Galván permitía ingresar al edificio en la que están las oficinas de los congresistas, en calle Azángaro, mujeres no relacionadas al Congreso.

“Apoyé desde mayo o junio (del 2017) hasta noviembre. Hay abundantes pruebas de que yo he estado dentro del despacho, me asignaron una computadora. Nunca cumplió con nada, tenía un trato muy despectivo, me mentaba la madre a la gente, le pega a la gente, hay evidencias en cantidades. Llama por teléfono a las mujeres, toma, mete mujeres”, comentó Mallca para Radio Exitosa.

“Él se cree omnipotente, intocable, que él puede hacer lo que quiere. Eso lo ha hecho con un montón de gente, yo no soy la primera persona a la que no le paga”, agregó.

A su turno, Clayton Galván, exintegrante de Fuerza Popular, había negado dicha acusación. También manifestó que estaba sufriendo una extorsión.

“Yo desconozco la maniobra que esté utilizando este señor, él es consciente que esto va a ameritar una actuación formal porque tendrá que mostrar los medios probatorios. Él habla de dinero, pero yo lo he conocido como un señor que no tiene empleo… Ahora lo que yo estoy recibiendo es una extorsión”, sostuvo Galván.

Por otro lado, la bancada de Cambio 21 no se ha pronunciado al respecto. Incluso, este martes 9, en su cuenta de Twitter mencionó que el parlamentario ha presentado un nuevo proyecto legislativo, pero no comentaron nada acerca de la denuncia.