Ética evaluará denuncia de Vieira contra Letona y Sarmiento este lunes

La Comisión de Ética decidirá este lunes si abre indagación preliminar contra los fujimristas Úrsula Letona y Freddy Sarmiento, tras la denuncia que les interpuso el congresista no agrupado Roberto Vieira sobre los presuntos nexos con empresario de la pesca negra.

La sesión iniciará a las 5 de la tarde y el caso será el tema número tres a tratar. La denuncia es por los presuntos ilícitos de tráficos de influencias, omisión de funciones y “lobby pesquero".

Fue presentada el lunes 1 de julio y dirigido a Janet Sánchez, presidenta del grupo de trabajo, basándose en las denuncias periodísticas que señalan que ambos buscaban favorecer a empresarios pesqueros.

Denuncias contra Úrsula Letona

La legisladora Úrsula Letona anteriormente fue denunciada por la Federación de Pescadores por haber incurrido en el delito de tráfico de influencias, al intentar beneficiar al prófugo empresario Óscar Peña Aparicio, conocido como el “Rey de la Pesca Negra”.

Sin embargo, la titular de la Comisión de Ética utilizó su voto dirimente para archivar la denuncia argumentando que no se puede investigar a un congresista por recibir llamadas telefónicas y formar una resolución porque corresponde a su labor.

Días después se reveló audios en los que la fujimorista coordinaba, cuando era abogada, con sus potenciales clientes sobre “tumbarse” una resolución del Ministerio de la Producción. El empresario, quien grabó la conversación, aseguró que la compañía TASA se había asociado al hoy prófugo de la justicia Óscar Peña.

Por este motivo, Roberto Vieira interpuso el recurso para que se inicIe la investigación tras los nuevos hechos.

“Esta es una investigación que debe desarchivarse, en vista de los nuevos hechos, que involucra a la referida congresistas con tráfico de influencias, anteriores a su gestión parlamentaria; pero que nos permiten indicios suficientes para corroborar su grado de relación con estos intereses de la pesca, a los cuales sirvió como abogada y que ahora sirve como congresista”, se lee en el oficio presentado.

Denuncia contra Freddy Sarmiento

El legislador no agrupado indica que Freddy Sarmiento omitió funciones al no denunciar el ingreso de “la embarcación depredadora más grande del mundo” en referencia a Damanzaihao (Ex Lafayette).

Detalla que la embarcación perteneció a la empresa pesquera CFG Investment, perseguida a nivel internacional por pesca ilegal y trata de personas. Por lo que estuvo inmovilizado en Chimbote con una deuda de más de 20 millones de soles al Estado Peruano; sin embargo, se le redujo a 5 millones de soles.

No se le interpuso medidas cautelares y la embarcación huyó, todo ello, asegura, con conocimiento del fujimorista Sarmiento “con complacencia y complicidad” de algunas autoridades de la zona.

Suspensión Roberto Vieira

En la diligencia de la Comisión de Ética de este lunes 8 de julio también los integrantes, de mayoría de Fuerza Popular, decidirá si aceptan o no el informe que recomienda la suspensión del congresistas Roberto Viera, por tráfico de influencias al habaer solicitado dinero a su primo para beneficiarlo en un trámite de Produce.