Entrevista a Rolando Machado en Sigrid.pe

Rolando Machado, quien fue parte de los audios que revelaron como la congresista Úrsula Letona pretendía ‘tumbarse’ una resolución a favor de la empresa que representaba, sostuvo que la conversación publicada data de marzo del 2012.

“Yo fui invitado por la señora Letona porque me querían comprar las acciones y ella comienza a hablar sobre la resolución 108 que para mi no tiene valor legal, no sirve y no origina problemas porque no cumple con la ejecutoria suprema”, comentó.

Asimismo, aclaró que la congresista no debió mentir tras la publicación de los audios, pues, según el invitado, existe diferencia entre una medida cautelar y una ejecución suprema cautelar.

Por otro lado, manifestó que sigue siendo perjudicado por este tema y pidió que se cumpla con la ejecutoria suprema 1756.