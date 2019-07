Segura viajará al extranjero en vez de sustentar denuncias contra Chávarry

Las denuncias contra el fiscal supremo Pedro Chávarry seguirían dilatándose, luego que el ponente de su caso, el fujimorista César Segura, haya solicitado licencia para un viaje al exterior, lo que le imposibilitaría participar de la sesión en el Pleno del Congreso de este jueves 11 de julio.

En esta fecha se programó debatir y poner en debate la acusación constitucional contra el exfiscal de la Nación por lo delitos de encubrimiento real, motivado por su decisión de retirar de la investigación del caso Lava Jato a los fiscales del Equipo Especial Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez.

El legislador por Fuerza Popular envió el documento dirigido al presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, en el que precisa que requiere viajar del 10 al 13 de julio a Estados Unidos por una “actividad oficial”.

El fujimorista indica que recién se enteró de la sesión del Pleno de manera reciente; sin embargo, él ya tenía conocimiento de su designación como ponente del informe desde el 28 de mayo.

Blindaje a Pedro Chávarry

En mayo pasado, la Comisión Permanente, con votos de Fuerza Popular, rechazó acusar al fiscal Chávarry por los delitos de organización criminal y encubrimiento personal, así como tampoco accedió a recomendar su destitución e inhabilitación del cargo por 10 años.

Durante la sesión solo se aprobó acusar al exfiscal de la Nación, vinculado a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, por el delito de encubrimiento real, cuya condena es inferior a la de los otros delitos que fueron rechazados.

Sin embargo, congresistas señalaron que en el Pleno de este jueves 11 de julio, antes de ser debatido y votado, se puede reconsiderar estos ilícitos en el informe del grupo de trabajo.

Nuevo ponente

Si César Segura no logra exponer el informe de Pedro Chávarry, quien debería asumir la ponencia sería César Vásquez de Alianza para el Progreso.

No obstante, él ha estado a favor del informe original de Juan Sheput, es decir, no del expediente que será sometido a debate en el Pleno. Por lo que podría no aceptar y otro colega sería quien asuma la ponencia sea otro.