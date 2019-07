Odebrecht: caso arbitrajes pasará a investigación preparatoria en agosto

Por: Alonso Collantes

El caso arbitrajes a favor de Odebrecht, en investigación preliminar desde setiembre del año 2017, está a pocas semanas de dar el salto a la etapa preparatoria.

Según pudo contar a La República el fiscal que dirige el caso, Germán Juárez Atoche, “en unas tres semanas, posiblemente, se pueda concluir la investigación preliminar y veremos si se puede pasar a una investigación preparatoria”.

Hasta la fecha, las diligencias que tiene a cargo el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, están por concluir con las declaraciones testimoniales así como de los propios investigados.

Así, a partir de agosto, en virtud de los elementos de convicción recabados, se podrán incluso solicitar otra clase de medidas de coerción para los investigados Humberto Abanto, Randol Campos, Fernando Cantuarias, entre otros. La prisión preventiva, arresto domiciliario y otras restricciones figuran entre estas nuevas opciones.

El 5 de febrero pasado, la Fiscalía pudo allanar 14 inmuebles ubicados en La Molina, Lince, Surco y otros distritos. Todos estaban vinculados a los árbitros Luis Pebe, Franz Kundmuller, Fernando Cantuarias, Luis Pardo, Randol Campos, entre otros. Ello permitió recoger mayores elementos para el caso.

Horacio Cánepa, quien emitió alrededor de 14 laudos arbitrales a favor de Odebrecht, en millonarios perjuicios al Estado, también se encuentra incluido en el caso. Según Jorge Barata, el abogado habría recibido más de US$1,4 millones en la Banca Privada de Andorra (BPA) por beneficiar a la constructora brasileña en proyectos como IIRSA Sur e IIRSA Norte.

Abanto investigado

El 3 de julio pasado, la Sala de Apelaciones Anticorrupción dispuso anular la orden del juez Jorge Chávez de exigir a Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama e investigado en el caso arbitrajes, de presentar documentación requerida por la Fiscalía.

Ello comprendía su CV documentado y otras informaciones que prueben su formación profesional. No obstante, el Poder Judicial aprobó su recurso que evade el pedido del fiscal Germán Juárez.

“Hay otros canales legales de exigir o poder incorporar esa información que estamos solicitando”, precisó Juárez. Sin embargo, la decisión de la Sala podría dejar un mal precedente, advirtió el adjunto superior Oliver Chávez, quien defendió la postura del Ministerio Público en otras ocasiones.

“El imputado sí se rehusó a entregar información a la Fiscalía. El abogado (Abanto), que además es imputado, no puede alegar que no entiende lo que se le ha pedido”, señaló. Como se recuerda, Abanto alegaba que el pedido no precisaba hechos o delitos.

En contraposición, y como ya se ha resuelto en otras oportunidades, a nivel de investigación preliminar no se pueden especificar hechos. Se tiene que Abanto, por ejemplo, laudó en tres arbitrajes que resultaron favorables a Odebrecht entre 2012 y 2013. Además, habría incurrido presuntamente en cohecho pasivo, lavado de activos y asociación ilícita.

En el laudo que se emitió el 17 de agosto del 2012 en beneficio de la constructora por el tramo 3 de la Interoceánica Sur, Abanto conformó tribunal con Horacio Cánepa y Emilio Cassina. La etapa de investigación preparatoria puede cambiar el panorama de los investigados.