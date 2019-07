Nuevo ministro de Cultura criticó a Castañeda en 2015 por borrado de murales

Este lunes Luis Castillo Butters juró como nuevo ministro de Cultura, en reemplazo de Ulla Holmquist.

Castillo Butters, quien es antropólogo de profesión, fue viceministro de Cultura durante el gobierno de Ollanta Humala, cargo desde el que se pronunció en contra del borrado de murales impuesto por Luis Castañeda Lossio, entonces alcalde de Lima, en marzo de 2015.

Según declaró a TV Perú, no existían argumentos para la eliminación de las pinturas, a las que consideró como “obras de arte”, y enfatizó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) no emitió documento alguno que respalde la decisión del exburgomaestre.

“El arte es algo que no está ni debe estar sujeto a la política y no debe ser parte de una agenda política. Mal hacemos con borrar obras de arte y mal hacemos con decir que eso lo hacemos porque hay un canon internacional que no existe”, expresó.

Asimismo, consultado por la actitud de Castañeda Lossio, el ahora titular de Cultura comentó que no disponía borrar el trabajo de su gestión, sino la de un grupo de creadores.

“Si las autoridades comienzan a imponer su criterio y su gusto en las cosas, pues vamos a acabar en problemas porque el día que el alcalde cambie de religión vamos a tener que cerrar las iglesias ¿O qué otra cosa habrá que ir eliminando?”, agregó Castillo Butters.

En diciembre de 2018, tras casi cuatro años de litigio, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó a la Municipalidad de Lima por borrar cuatro murales del artista Olfer Leonardo Fernández. Se excluyó del caso a Luis Castañeda Lossio.