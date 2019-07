Economía sin política

Cuando en tiempos de Ollanta Humala la economía se instaló en la desaceleración, la noticia tuvo verdadero impacto político. No solo tocaba los bolsillos de la población, sino además afectaba nuestro prestigio de país prime en América Latina. Desde entonces no ha habido realmente recuperación, solo mantenimiento de un PBI que no es terrible, pero que no satisface a nadie.

Quizás la indiferencia política frente al tema ha tenido que ver con la estructura de montaña rusa del problema. Hemos visto, trimestre a trimestre, caídas seguidas de recuperaciones luego seguidas de caídas, lo cual ha distraído al gran público de la tendencia económica general a la baja, y quitado buena parte de su ají al problema económico.

Otro factor de indiferencia pública frente a lo económico en declive ha sido que sus efectos en el día a día de los hogares lograron mantenerse bajo control. Después de todo menos crecimiento sigue siendo crecimiento, y siempre ha venido acompañado de la promesa de que volverá a haber más. Además son muchas las voces especializadas que tienden a ser optimistas.

Luego venimos teniendo la distracción causada por temas mucho más espectaculares, como la corrupción, las batallas políticas Ejecutivo-Congreso, los nuevos movimientos sociales, y ciertamente el repunte futbolístico. Frente a todo eso lo económico parece postergable, un espacio de siempre nuevas oportunidades. En consecuencia a los políticos no les interesa el aburrido MEF.

Hoy que el BCR acaba de adelantarse a los pronósticos de los financistas privados, bajando el suyo de 4% a 3.7% para el PBI del 2019, esto debería traducirse en problemas políticos para Martín Vizcarra. En cierto modo ya los tiene, pero son más bien por una canasta amplia de problemas en la administración de algunos ministerios.

Sin embargo el impacto político ha comenzado, en la forma de una Agenda país presentada por la Confiep, que constituye un verdadero pliego de reclamos sector por sector. El documento es, como era de esperar, proempresarial, y en lo político constituye una áspera enmendada de plana a la marcha del Ejecutivo. No ha habido verdadera respuesta hasta el momento. ¿Estamos ante el típico problema nacional que recién atrae la atención cuando ya es demasiado tarde? Mejor sería no esperar que la economía se encargue de la economía, y empezar a actuar políticamente ahora.