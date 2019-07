Constitución aprobó que primarias de partidos sean cerradas para elecciones del 2021

La Comisión de Constitución aprobó el párrafo en íntegro del artículo 24 de proyecto de ley 4187, acerca de democracia interna en partidos políticos, de iniciativo del Poder Ejecutivo.

Por lo que el párrafo queda de la siguiente manera:

Las elecciones primarias se realizan de manera simultánea mediante voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política.

Para continuar en su participación en el proceso electoral, el partido político debe obtener al menos el 1.5% los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias.

Para el caso del movimiento regional debe obtener al menos el 4% de los votos válidamente emitidos de su suscripción.

5:51 Levantan la sesión de Constitución y acuerdan que la diligencia del miércoles será para resolver cuestiones sobre la iniciativa de paridad y alternancia, en la que expondrán los autores de las propuestas de reforma política.

5:48 p. m. El congresista Alberto Oliva pide que se reprograme la sesión del miércoles por cruzarse con la sesión de otra comisión. Bartra enfatiza que no se debe cambiar la fecha.

5:45 p. m. Comisión de Constitución aprobó el párrafo Íntegro del artículo 24 con 6 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

“Para continuar en su participación en el proceso electoral, el partido político debe obtener al menos el 1.5% los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias", es el segundo párrafo aprobado con 8 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones.

“Para el caso del movimiento regional debe obtener al menos el 4% de los votos válidamente emitidos de su suscripción”, es el tercer párrafo aprobado con 7 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones.

4:40 p. m. El grupo de trabajo aprobó que partidos puedan elegir a sus candidatos con elecciones internas donde solo participen sus militantes. Esta modificación aplicará como excepción solo para las elecciones del 2021. Luego tendrán que realizar abiertas, en la que participen militantes y no militantes.

"Las elecciones primarias se realizan de manera simultánea mediante voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política”, es el primer párrafo aprobado con 10 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.

4:17 p. m. Congresista Tania Pariona plantea que el porcentaje se cambie al 30 %.

4:15 p. m. Comisión de Constitución debate que el número de candidatos designados directamente no pueda exceder el 20% del número total de candidatos de cada lista.

3:55 p. m. Gilbert Violeta: “Creo que puede haber muy buena voluntad pero se deben de poner las fechas en un calendario realista”.

3:21 p.m. Se propone que para las elecciones, los partidos para continuar con la participación en los comicios, se requiere como mínimo el 1,5% de votos del total de ciudadanos que fueron a votar en las primarias.

11:30 a. m. - Rosa Barra asegura que no ha tenido una conversación sola con el premier, sino que se trató de una reunión con bancadas. “No he sido convocada como presidenta de la Comisión de Constitución, sino por mi bancada. Su bancada, congresista Mulder, no estuvo ni la del Frente Amplio”, dijo.

11:10 a. m. - Luz Salgado asegura que el primer ministro Salvador Del Solar tuvo varias reuniones con voceros, con llamadas telefónicas. "El presidente Vizcarra avalaba este intercambio de ideas en el que cada uno iba diciendo lo que pensaba (sobre la reforma) (...) Y el mismo ha cambiado su punto de vista”, señaló.

10:30 a. m. - Víctor Andrés García Belaúnde sostiene que primarias abiertas no pueden ser obligatorias para todos los ciudadanos previo a los comicios generales del 2021.

10:10 a. m. - Los parlamentarios Mauricio Mulder y Miguel Torres se oponen a que los partidos que no junten al 1,5% de la población electoral en sus primarias abiertas pierdan la inscripción.

10:00 a. m. - Inicia debate en Comisión de Constitución. Rosa Bartra indica que el proyecto ha sido pensado tomando en cuenta la opinión de las bancadas, los partidos políticos y el Ejecutivo.

Nota previa

Este lunes 8 de julio, la Comisión de Constitución del Congreso debatirá el proyecto de democracia interna. Desde mayo, la iniciativa ha sufrido cambios y se trata de un texto sustitutorio que incluye tres proyectos de las bancadas Acción Popular, Alianza Para el Progreso y el Apra.

Dentro de esta nueva propuesta se plantea que el órgano electoral de la organización política esté a cargo del proceso electoral de la elección de autoridades internas, el cual se regirá a partir del estatuto y reglamento interno.

Además, en este nuevo texto se precisa que como disposición complementaria transitoria en las elecciones primarias para los comicios generales del 2021, los precandidatos deberán tener al menos, hasta ese momento, seis meses de afiliación como organización política con la cual deseen participar en el proceso electoral.

Este nuevo texto también propone que las elecciones primarias se den mediante el voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos. No importará si están o no afiliados a una organización política.

Si bien la fujimorista Rosa Bartra aseguró en su momento, en RPP, que Salvador del Solar se encuentra a favor de la fórmula, La República consultó con fuentes del Ejecutivo y estas evitaron dar una respuesta sobre si aceptarían que los comicios internos sean voluntarios para la ciudadanía. Sin embargo, sí indicaron que limitar este proceso solo a los militantes sería como adulterar la iniciativa de democracia interna. La medida se saldría de “lo esencial”.

Relación entre Ejecutivo y Legislativo

Pese a que el Congreso le entregó la confianza al Ejecutivo y el primer ministro Salvador del Solar y Vicente Zeballos, ministro de Justicia, aún no se ha llegado un acuerdo para la democracia interna entre ambos poderes.

Por su parte, Rosa Bartra asegura que los cambios en la reforma política no es traicionar la cuestión de confianza que se le entregó al Gabinete de Salvador del Solar.