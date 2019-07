Jorge Miguel Ramírez: “Si la Fiscalía advierte una conducta dolosa, puede pedir la revocación del acuerdo”

Por María Elena Castillo

El procurador para el caso Lava Jato explica que si Odebrecht no se acoge a la colaboración eficaz en los nuevos casos de corrupción revelados, la Fiscalía puede investigar a la empresa y acusarla sin problema. La diferencia es que ahora hay otros colaboradores que pueden haber dado pruebas y evidencias sobre su accionar en casos.

¿Cómo afecta al acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, la revelación de que no entregó toda la información sobre corrupción?

El propio acuerdo de colaboración eficaz contempla cláusulas de entrega progresiva de información por parte de la empresa. Odebrecht ha reconocido responsabilidad en cuatro proyectos: la Carretera Interoceánica Sur tramo 2 y 3, la Vía Evitamiento Cusco, el Proyecto Costa Verde Callao y el Tren Eléctrico. Si hay hechos relacionados a otros proyectos en los que la empresa reconozca haber cometido delitos contra la administración pública, a través de sus funcionarios, estos se añaden al acuerdo y se estima un nuevo monto de reparación civil por esos nuevos proyectos.

Algunos sectores han dicho que por mentir se cae el convenio firmado. ¿Es así?

Quien ha dirigido el proceso de negociación en cuanto a los asuntos penales ha sido la Fiscalía. Los acuerdos de colaboración eficaz implican una aceptación voluntaria de culpabilidad. Hasta la fecha, la Fiscalía le ha imputado a exfuncionarios de Odebrecht delitos que tienen que ver solo con estos cuatro proyectos, pero como es un acuerdo progresivo y abierto, posteriormente la empresa podría asumir culpabilidad en otros casos, en función de la codificación de la información que se vaya haciendo sobre los sistemas Drousys y My Web Day. Pero también puede suceder que la Fiscalía genere pruebas independientes, le impute a la empresa delitos en otros proyectos y que esta los acepte.

¿Sería un nuevo acuerdo o una ampliación?

Este es un acuerdo abierto, progresivo. Los aspectos generales están establecidos en el acuerdo firmado, que vendría a ser un acuerdo marco. La empresa ha aceptado su responsabilidad en cuatro proyectos, pero si acepta participación delictiva por delitos de corrupción en otros proyectos, estos se añaden al acuerdo y aumenta la reparación civil.

¿Qué impacto tendrá en la reparación ya pactada por 610 millones de soles?

La Procuraduría tendría que hacer un nuevo estimado de reparación civil respecto a los nuevos proyectos que se reconozcan, con lo cual el monto global de reparación aumentaría. En este momento, el monto de reparación civil por los cuatro proyectos es de 610 millones de soles más los intereses legales. A esto se suman los 65 millones de soles que pagó la empresa en el marco de una colaboración eficaz relacionada a un proceso penal por el proyecto Chacas. Este último es el mejor ejemplo de que la reparación civil puede aumentar por reconocimiento de otros nuevos proyectos.

Siempre y cuando reconozcan delitos, pero pueden no hacerlo…

No olvidemos que la Fiscalía ha establecido una estrategia. Cuando el fiscal Rafael Vela asume la gestión del Equipo Especial, llegan a un acuerdo en cuatro proyectos, pero le da la calidad de un acuerdo progresivo y abierto. Es un buen acuerdo porque ha permitido asegurar la información que ya entregó la empresa, la cual será usada ahora en los procesos penales contra otros investigados, tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. Y sobre los otros proyectos hay dos posibilidades: o la empresa acepta responsabilidad o la Fiscalía tendrá todas las facultades para tomar las medidas coercitivas que crea convenientes contra los exfuncionarios de Odebrecht. En este último escenario, la Procuraduría tomará también todas las acciones legales que considere necesarias para defender los intereses del Estado.

Odebrecht reconoció corrupción solo en cuatro obras, pero salen pagos en otras concesiones. ¿Cómo creerles ahora?

Desde mi percepción, esto es parte de una estrategia general de la Fiscalía. El fiscal Vela ha dicho que hay 50 personas naturales y cinco personas jurídicas que vienen colaborando con la justicia. Eso es un cúmulo de información que permite adquirir mayor prueba respecto a otros proyectos donde Odebrecht ha participado y no reconoce responsabilidad. Yo diría que se ha cerrado una primera etapa muy importante, donde se aseguraron las pruebas y se determinó reparación civil respecto a cuatro proyectos. Ahora viene una segunda etapa sobre los proyectos que hasta el momento Odebrecht no reconoce, pero a partir de la información de más de 4 mil folios que está entregando, según tengo entendido. En esta etapa pueden surgir nuevos casos en los que la empresa termine reconociendo culpabilidad, sin perjuicio de que la Fiscalía utilice información de los colaboradores peruanos para compeler a Odebrecht a admitir participación delictiva en otros proyectos, o perseguirla penalmente según la evaluación que realice en su oportunidad.

La constructora brasileña niega haber omitido información. Afirma que no la tenían y que no toda se refiere a sobornos. ¿Es verosímil esa versión?

Ese proceso directamente lo lleva a cabo la Fiscalía. Nosotros entramos una vez que la Fiscalía nos dice cuál es la imputación que ha aceptado la empresa. Por eso yo no puedo decir si la empresa mintió o no. La finalidad de la Procuraduría es que las empresas paguen la reparación civil, conforme a un cálculo cuyas fórmulas están establecidas en la Ley 30737 y su reglamento. La idea central es que todas aquellas empresas que colaboran con la justicia pueden continuar trabajando para que puedan pagar la reparación civil y para que, en paralelo, sigan colaborando brindando información y pruebas. Si más adelante la Fiscalía advierte una conducta dolosa, maliciosa, tiene todas las facultades legales para solicitar la revocación del acuerdo. Pero en este momento no me pongo en ese supuesto, hay que ser prudentes y esperar los resultados de las nuevas indagaciones que está haciendo la Fiscalía.

El acuerdo ha sido homologado judicialmente hace dos semanas, pero aún no se hace público, pese a que la Fiscalía se muestra a favor. ¿Cuál es la posición de la Procuraduría?

El Poder Judicial ya dio a conocer la parte resolutiva de la sentencia que aprueba el acuerdo de colaboración eficaz. Quizá se podría dar a conocer otras partes del acuerdo siempre que ello no perjudique la estrategia legal de la Fiscalía, ya que Odebrecht ha dado pruebas e información respecto a los cuatro proyectos conocidos y a otros más que puede poner en alerta a los otros investigados. Las partes del acuerdo que podrían publicarse podrían ser las de carácter general o aquellas que tengan que ver con el extremo de la reparación civil y la forma de pago, lo cual hemos venido explicando a la ciudadanía de manera permanente.

Pero los abogados de los acusados serán notificados…

Eso se da en la medida que la información del acuerdo sea utilizada en contra de los investigados, y solo se le pondrá en conocimiento lo que está vinculado al investigado. No se le va a dar toda la información, solo aquella que tenga que ver con su caso.

Entre el 16 y 19 de julio iban a viajar a Brasil para tomar declaraciones a seis exdirectivos de la empresa brasileña, entre ellos, Barata. ¿Incluirán preguntas sobre los pagos recién revelados?

Tengo entendido que se ha postergado la diligencia para unos días después. Se le va a preguntar a Barata y a Boleira a quiénes pertenecen los nuevos codinomes (sobrenombres) que se han conocido.

Solo faltaba la aprobación judicial del acuerdo para que Odebrecht pague la primera parte de la reparación, de 80 millones de soles. ¿Ya se hizo?

En este momento estamos viendo los mecanismos de ejecución de la sentencia y en el acuerdo está que se dará este año. Por un tema de prudencia no puedo dar la fecha exacta, pero el dinero está asegurado, está en el fideicomiso de la Ley 30737.





“La información (de Maiman) consolidará los casos Interoceánica y Ecoteva”

¿Cómo les fue en Israel con la declaración de Josef Maiman? ¿Se lograron las expectativas?

Ha sido una diligencia provechosa para los fines que persiguen la Fiscalía y la Procuraduría, sin embargo, no puedo dar mayores detalles porque esta se encuentra bajo la reserva legal del proceso de colaboración eficaz. Debido a ello, no puedo hacer ningún comentario.

Pero al menos su testimonio ayudará a la extradición del expresidente Alejandro Toledo y su posterior proceso judicial...

Lo que va a permitir la información que dio el señor Maiman es consolidar el caso Interoceánica, así como el caso Ecoteva; y va a contribuir, si lo considera así la Fiscalía, en fortalecer la extradición del expresidente (Toledo). Si bien el tema lo está viendo el Ministerio Público, la Procuraduría tiene un rol coadyuvante. En ese sentido, se ha contratado al estudio Foley Hoag, como es de conocimiento público, quienes han remitido sus respectivos informes, no solamente en el caso del exjefe de Estado, sino de otras personas cuya extradición se ha solicitado, como la señora Mariella Huerta Minaya y el señor Gustavo Salazar Delgado, pero por su naturaleza, estos informes son de carácter reservado.