Fuerza Popular indeciso en elección de Mesa Directiva

Por Enrique Patriau

La elección de la nueva Mesa Directiva será a finales de julio. Una bancada que tendrá que decidir qué posición asumirá es la de Fuerza Popular, que con 54 escaños mantiene la mayoría (a pesar de las deserciones; FP empezó el quinquenio con 73 legisladores, ha perdido 19).

El fujimorismo presenta un dilema: no sabe exactamente qué hacer. La situación al día de hoy es como sigue: presentar una lista propia o bien apoyar una (hay que decir que el apoyo no necesariamente implica votar por una lista en particular, sino también abstenerse).

FP ganó tres elecciones a la MD, con listas encabezadas por Luz Salgado, Luis Galarreta y Daniel Salaverry. Este último ya no pertenece a ese grupo y, todo hace indicar, buscará la reelección. El fujimorismo –dicen los congresistas consultados– hará todo lo que pueda para evitarlo.

Hay un sector de FP que no renuncia a la posibilidad de un candidato propio. Personas como Rosa Bartra, por ejemplo, creen que se debería apostar por ello. “Es el sector más duro (del fujimorismo) el que quiere ir por su cuenta”, contó un congresista, bien enterado de los intercambios en el Parlamento. Sin embargo, no parece ser una posición realista. Los números no dan.

Por otro lado, un sector de FP –más aterrizado, por decirlo de alguna manera– piensa que lo más sensato es no armar ninguna lista.

Si se optara por eso, un camino sería respaldar al candidato con el que se sientan más cómodos (que no podría ser otro que el eventual rival de Salaverry). Y acá toca explicar algunos puntos.

Como dijo La República , hay un grupo de congresistas que evalúa una candidatura multipartidaria. La idea la alienta el expremier César Villanueva (Alianza Para el Progreso) junto con Jorge del Castillo (APRA), Juan Sheput (Contigo) y Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), entre otros. El nombre que más suena para liderar la lista es este último. En las elecciones de la Mesa Directiva, las negociaciones por los votos se extienden hasta el final. Pero a falta de tres semanas, esta aparece –hoy– como la alternativa más concreta para disputarle a Salaverry la presidencia (este dijo el sábado que podría respaldar a García Belaunde en caso haya consenso; sin embargo, parece más una respuesta obligada por las circunstancias ante la consulta de un periodista).

¿Podría FP apoyar a esta lista mulipartidaria? Todo dependerá de lo que se converse en los siguientes días, claro. “Lo ideal sería conseguir sus votos, sin que formen parte de la mesa”, dijo un legislador que es parte del sector que impulsa la lista multipartidaria. Aparte, los recientes chats revelados en este diario han desprestigiado más a la bancada naranja.

Aunque no hay una decisión tomada. Otro congresista del mismo grupo dijo que una bancada de 54 no puede ser obviada. Sus palabras fueron: “Los prefiero como parte de la mesa; sin tener ninguna responsabilidad en la conducción (del Congreso), pueden fastidiar cuando ellos quieran”.

Y en estos tres años, de esta capacidad de entorpecer de FP, se ha visto mucho.

Salaverry: El presidente del Congreso no debe ser títere

- Esta semana, en conversación con La República, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, indicó que aún no se ha llegado a una conclusión de lo que la bancada hará. Admitió, no obstante, que una de las posibilidades es que FP apoye a una de las opciones que se presenten. “No cerramos la posibilidad de apoyar a una lista”, fueron sus palabras exactas.

- Por su parte, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, dijo que quien asuma el mando en el periodo 2019-2020 no debe ser títere de ninguna bancada. “No se trata de personas ni protagonismos, sino de propuestas y de tener a alguien con una agenda consensuada que garantice que se va a manejar de manera autónoma, independiente”, dijo