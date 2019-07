‘CNM Audios’: las conversaciones de la red de corrupción en el sistema judicial

A propósito del año de la difusión del primer ‘CNM Audios', La República recopiló algunas de las frases más polémicas protagonizadas por algunos presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Desde el primer audio, cada uno de los integrantes demostró que cumplía un rol dentro de la organización que fundamentaba su unión con lazos de lealtad y favores ilícitos.

En gran parte de los audios, que fueron captados gracias a la autorización del juez Cerapio Roque Huamancóndor, deja en evidencia que los individuos sindicados como miembros de la red criminal era capaz de ir contra la moral con tal de servir a sus compañeros, o, como coloquialmente se llamaban, ‘hermanitos’.

Así lo demuestra la conversación entre Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao, y Aldo Mayorga, exjefe de la unidad de Planeamiento y Desarrollo de dicha sede judicial, ya que el encarcelado exmagistrado citó al prófugo exjuez supremo César Hinostroza para explicar cómo se devolvían los favores en la organización.

PUEDES VER Crean equipo especial para el caso Cuellos Blancos

“Justo viene la elección adentro [del CNM] y están que se sacan los ojos. [...] Yo te pido eso, compadre. Habla con Tomiko, apóyame. […] Y como me dijo el amigo, nuestro expresidente, ‘el pelotero’ [César Hinostroza], sirve a la gente que después te va servir. Y otro me dijo: por si acaso no entran los mejores sino los mejores amigos”, sostuvo Ríos Montalvo al exfuncionario.

Otro de los aspectos que exhibieron los involucrados es cómo podían dictar sentencias bajo intereses de terceros y no según la ley. Claro ejemplo es el de César Hinostroza, quien ocupaba la presidencia de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema cuando, el ocho de julio del 2018, se difundió un audio en el que ofrece reducir la pena o absolver a un procesado por violación de una menor.

"¿Qué es lo que quieren? ¿que le baje la pena o que lo declaren inocente?”. se le escucha al ahora prófugo exmagistrado, quien afronta un proceso de extradición a Perú desde España.

La operación de la organización siguió hasta que, según revelaron algunos audios, en mayo del 2018, Walter Ríos y César Hinostroza, personajes claves en el caso, se enteraron que sus conversaciones telefónicas eran interceptadas.

PUEDES VER Hinostroza: Audiencia para definir prisión preventiva será el jueves al mediodía

De pronto, cambiaron de guión. Dejaron de pedir botellas de whisky para negociar fallos judiciales, daban monólogos de moral y hasta increpaban a sus colaboradores por decisiones que ellos mismos tomaron.

Tal es el caso de Walter Ríos, quien, la mañana del 24 de mayo del 2018, le dijo a su chofer Jorge Granados que en su gestión se trabajaba “de acuerdo con la ley", que nada era “chueco ni irregular".

Puedes revisar la galería de imágenes para revisar las más polémicas frases que dejaron los ‘CNM Audios’.