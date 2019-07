Cerapio Roque, el juez que permitió revelar los 'CNM audios'

Por: Roberto Barreto

El inicio de los ‘CNM audios’

En el Callao se intentaba recolectar información sobre un tema distinto al escándalo de los CNM Audios. La fiscal Rocío Sánchez Saavedra y la División de Investigación de Homicidios (Divihom) estaban a cargo del caso Las Castañuelas de Richi Port, una investigación sobre una banda de narcotraficantes en el distrito, encontrados también responsables de extorsión y sicariato.

En julio de 2017, la Divihom pidió -a través de la fiscal- al juez Cerapio Roque Huamancóndor, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, el permiso para interceptar números telefónicos del grupo delincuencial por medio de su sistema Constelación.

El permiso concedido por el juez Cerapio Roque no solo permitió hallar responsabilidad de los sicarios, sino también logró que se descubriera una red ilícita dentro de la Corte Superior del Callao que favorecía a la banda criminal. Los jueces implicados –a su vez- mantenían comunicación con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En una escucha de octubre de 2017, el presidente (en ese momento) de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, conversó con el abogado del delincuente Eduardo Pérez Coronado “Morote”, César Salinas. Se habló de beneficiar a “Morote”y a otro cliente de Salinas.

En otro audio de noviembre del mismo año, el entonces juez supremo César Hinostroza y expresidente de la Corte Superior del Callao dialogaba con el exmagistrado de esa provincia Víctor León Montenegro, respecto a casos de criminales que se divulgaban en la jurisdicción del Callao.

Cerapio Roque continuó aceptando las solicitudes de la fiscal. En diciembre de 2017, se pudo corroborar con exactitud el vínculo entre jueces del Callao y los integrantes de Los Castañuelas de Rich Port por intermedio de los abogados de los delincuentes.

Tras ello, la fiscal pidió que el caso de Las Castañuelas de Rich Port siga viéndose en la División de Investigación de Homicidios. Pero a su vez se abriera otro caso(con interceptación de llamadas) contra los jueces del Callao, a cargo de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), el mismo fue bautizado como Los Cuellos Blancos del Puerto.

Las autorizaciones de Cerapio Roque permitieron descubrir que desde el Consejo Nacional de la Magistratura había miembros que incurrían también en corrupción y tráfico de influencias.

En abril de 2018, Walter Ríos conversó con César Hinostroza sobre la designación del juez Vila Oré y las gestiones para no perder el control la Corte del Callao.

En una carta formal, Cerapio Roque señaló que autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones sin violarse las disposiciones del proceso.

“Sé que me he metido con un grupo muy poderoso pero cuando se trata de cumplir mi deber, yo no miro caras", señaló a la prensa el juez, que necesitó de garantías para evitar que alguien atente contra su vida.

En julio de 2018, la prensa mostró esos audios a la ciudadanía. Lo demás es historia conocida: el Consejo Nacional de la Magistratura fue disuelto, César Hinostroza prófugo en España y Walter Ríos en el cárcel, cumpliendo prisión preventiva.