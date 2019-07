US$ 32 mllns de Odebrecht fueron para Toledo

Por: Liliana Rojas

El empresario peruano-israelí Josef Maiman reconoció el 26 de junio ante los fiscales del caso Lava Jato que lo interrogaron por segunda vez en Israel que Odebrecht depositó US$ 32 millones en sus cuentas bancarias para que los entregara al expresidente Alejandro Toledo como parte de las coimas pactadas por la concesión de los tramos 2 y 3 de la vía Interoceánica Sur.

Según fuentes de este diario, Maiman sostuvo que luego de realizar una exhaustiva revisión de sus cuentas concluyó que, en efecto, el dinero que recibió para el exmandatario totaliza US$ 32 millones y no US$ 20 millones como había declarado en su primer interrogatorio fiscal.

De esta manera, el ahora colaborador eficaz coincidió con la versión que dio Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, en abril pasado en Curitiba, Brasil.

En ese entonces, Barata sostuvo que si bien es cierto inicialmente afirmó que se entregó a Toledo solo US$ 20 millones, luego advirtió que fue mucho más dinero. En total, señaló, se le dio US$ 32 millones: US$ 27 millones hasta el 2011, en varias armadas, y lo restante meses después.

El exdirectivo de Odebrecht precisó que el dinero fue canalizado en las cuentas de Maiman, entonces amigo de Toledo, y que personalmente hacía seguimiento de los montos destinados al exmandatario preguntando sobre el tema a Hilberto Silva, exdirectivo de la Caja 2, para constatar si se cumplía con el cronograma de pagos.

Fue entonces que señaló que el líder de Perú Posible se comunicó con él en dos o tres oportunidades para exigirle que pague.

La confesión de Maiman se produjo en las instalaciones del consulado peruano en Tel Aviv, a donde acudieron los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez. También estuvo presente el procurador anticorrupción Jorge Ramírez.

Este nuevo interrogatorio del empresario israelí se da en el marco del proceso de colaboración eficaz que solicitó en agosto del 2017 con el compromiso de declarar sobre las coimas que recibió el exmandatario, a través de sus cuentas, de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa para obtener la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica. El acuerdo fue suscrito en marzo pasado.

En virtud de este compromiso, el Poder Judicial varió el mandato de detención de 18 meses por el de comparecencia con restricciones.

Otros interrogatorios

Los fiscales del caso Lava Jato también interrogaron a Michelle Maiman Firon, hermana y socia de Josef Maiman, así como a Sabih Saylan y Gideon Weinstein. Estos últimos son representantes del grupo Merhav, cuyo propietario es Josef Maiman.

Saylan es vicepresidente de Merhav y también ha sido acusado de ser intermediario de Toledo en el pago de la coima de Odebrecht al entorno del ex jefe de Estado peruano.

Barata los mencionó, así como a Avraham Dan On, como operadores de Toledo. Además, declaró que se reunió con Maiman en la sede de Merhav en Lima, así como en su residencia en el distrito de Barranco.

Michelle Maiman, Saylan y Weinstein rindieron su testimonio el último martes.