Mercedes Aráoz: "La disolución del Congreso no es el objetivo del Ejecutivo"

El pedido de cuestión de confianza al Congreso de la República, planteada por el mandatario Martín Vizcarra, es respaldada por la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Sin embargo, su ausencia durante el mensaje a la Nación fue cuestionada.

La también legisladora sostuvo que disolver el Parlamento o una moción de vacancia presidencial "es una mala idea" por ser antidemocráticas y afecta a los intereses del país.

Aráoz señaló que el uso del recurso presentado es para decir al Legislativo "pónganse rápidamente a trabajar" en la reforma política porque es una política de gobierno.

"Era un momento en el que el presidente tenía todo el derecho (de presentar cuestión de confianza) y estaba en el marco constitucional. (...) Yo respaldo que se haga eso para buscar otra vez un espacio de diálogo pronto para tener la reforma lista. Les diría tranquilidad, trabajemos juntos. El país necesita un Ejecutivo y un Legislativo", declaró.

Aráoz sobre disolver el Congreso

Enfatizó en que el Ejecutivo no tiene el objetivo de disolver el Congreso porque el "grito popular no es lo que manda". Sostiene que con la medida se busca un nuevo espacio de diálogo.

"Cerrar el Congreso no es el objetivo, el grito popular no es lo que manda. Aquí lo que se tiene que decir es pónganse a trabajar en las reformas porque es un tema de fondo", indicó.

Reiteró en que un eventual moción de vacancia presidencial es una herramienta antidemocrática por lo que afecta a la estabilidad del país.

"La disolución del Congreso y la vacancia es una muy mala idea. Ninguna de las dos fórmulas es democrática ni ayuda a darle tranquilidad al país", manifestó.

Respecto al pedido de algunas bancadas que buscan la disolución del Congreso para adelantar las elecciones, consideró que es una estrategia para obtener votos en el 2021.

"Cerrar por las puras el Congreso como reclaman algunas colegas para crear una nueva Constitución, no es tampoco. Esa es una estrategia para ellos en ser los únicos electos probablemente, pero esa no es estrategia de nosotros (el Ejecutivo)", finalizó.

Pedro Chávarry

Sostuvo que el archivamiento "expres" de las denuncias constitucionales contra el fiscal supremo Pedro Chávarry, por parte de las bancadas Fuerza Popular y Apra, genera dudas que "haya voluntad de trabajar".

Criticó el estancamiento de los proyectos de ley sobre la reforma política, en especial uno de la inmunidad parlamentaria por haberse rechazado a pesar que no se debatió a fondo.

Sobre su ausencia en mensaje

La vicepresidenta reveló que el presidente Martín Vizcarra no la convocó para acompañarlo en la transmisión del mensaje a la Nación, en la que anunción la cuestión de confianza.

Expicó que en todo el día se dedicó a sus funciones congresales y que en la noche trabajaba con colegas en un proyecto de ley. Sin embargo, aseguró que se comunican fluidamente mediante chats.

"Son decisiones del presidente de a quién convoca o no. Yo he estado trabajando en todo el día y no he recibido una llamada. Nos comunicamos vía chats, nuestros diálogos son internos y no tenemos que estar haciendo espectáculos", enfatizó.