RMP sobre cuestión de confianza: “La pelota está en cancha del fujimorismo”

La abogada sostuvo que la cuestión de confianza anunciada por el mandatario Martín Vizcarra no provocará el inmediato cierre del Congreso de la República, sin embargo, aclaró que es el comienzo del camino.

“Si le reúsan la confianza Salvador del Solar tiene que renunciar porque cae su gabinete y el presidente de la República tiene que tomar una segunda decisión que es si disuelve o no el Congreso, pero eso es facultativo no es obligatorio”, señaló.

Asimismo, expuso que el Legislativo puede acceder a debatir los proyectos, no obstante, comentó que los voceros de la oposición han demostrado su desconcierto por la acción del Ejecutivo.

“El presidente está facultado no obligado y probablemente no lo cierren por lo menos no en esta etapa”, indicó.

Para la conductora de RTV, es necesario que el fujimorismo atienda los proyectos como se han presentado esencialmente.

“La pelota está en cancha de ellos (fujimorismo)”, detalló.