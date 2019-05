“El peor de la historia”

Señor Director:

Lo que sucedió el último martes, con el blindaje al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, quedó claro que este Congreso, el cual de todas maneras es el peor de la historia, trabaja para sus propios intereses, para sus amigos y no para el bienestar del país. Las declaraciones del exfiscal de la Nación, a parte de tener carácter político, parecieron parte de un libreto. La Comisión Permanente del Congreso (los que votaron a favor de archivar el caso) dejó claro que existe una relación que los tiene maniatados, que si no lo apoyaban iban a atenerse a las consecuencias, sin importarles las evidencias, y lo único que hicieron fue agravar el caso de su lideresa y de su partido. Mantener este Congreso hasta el 2021 será nefasto para el progreso del Perú. No les interesa el país, no les interesa ni aquellos incrédulos que votaron por ellos, archivan las reformas, blindan a sus amigos corruptos, obstruyen a la justicia, una interminable y lamentable serie de inconsistencias. Si no se toman las medidas más prudentes, seguiremos en lo mismo. Pero lo ideal es que estas medidas sean ejecutadas respetando la Constitución y hacerlo correctamente. Tomemos consciencia e informémonos para no cometer los mismos errores, de hoy en adelante, en las próximas elecciones.

Joel Peña

joel.0604pv@gmail.com

47 lenguas ancestrales

Señor Director:

Al conmemorarse el 27 de mayo como el Día de las Lenguas Originarias del Perú, debemos recordar que tenemos 47 lenguas ancestrales, a cuyos pueblos debemos valorarlos como verdaderos peruanos por ser los receptores de nuestra identidad cultural e histórica. Fue quizá el único gobierno, el del Gral. Juan Velasco Alvarado, el que supo reconocer la valía de los muchos pueblos originarios, exigiendo el porqué debemos apoyarlos para su continuidad y desarrollo. Hasta entonces muy maltratados y despreciados por los “blancos” o “mistis” que lo discriminaban con insultos de “indio” o “cholo” en razón al color cobrizo de la piel, las familias de la comunidades campesinas vivían muy resentidos.

Entre las lenguas más difundidas en el Perú por el volumen poblacional en la sierra tenemos el idioma Quechua o “Runa simi” y el Aymara, cada uno con sus variables en cada pueblo; en la selva, el asháninka, machiringa, el shipibo y otros que vienen recibiendo del Ministerio de Educación el apoyo para su mejor aprendizaje y difusión a través de las escuelas bilingües.

Debemos reiterar siempre la necesidad e importancia de aprender nuestros idiomas originarios para comprender realmente las aspiraciones de esos pueblos y la importancia de nuestra integración socio-cultural peruana y buscar juntos el desarrollo que nuestro país requiere. Nuestros gobernantes tienen la palabra.

Sixto Eduardo Canchanya

sixtoeduardo43@gmail.com

“Nefasto para el país”

Señor Director:

Estaba seguro que con este Congreso no iba a prosperar ninguna reforma política profunda. Este es un Parlamento impresentable que legisla en provecho propio. Una pena que haya que esperar al 2021 para que ahí (tengo la esperanza) recién se pueda hacer una modificación en serio de las reformas judiciales y políticas. Por otra parte, es muy difícil (casi imposible) gobernar con un Congreso tan obstruccionista y deplorable. Creo que eso lo justifica a Vizcarra, pues en el Parlamento no tiene aliados, por el contrario, tiene enemigos.

El Parlamento tiene doble discurso. Este Congreso actúa como si se fuera a quedar 15 años más. No entiendo por qué su accionar. No piensan en las nuevas generaciones, es más, ni en sus hijos. Increíble, sigo pensando que el fujimorismo ha sido nefasto para el país, para muestra sus congresistas más visibles.

Luis Valencia G.

dni: 07211842