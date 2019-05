Prefecta Regional en desacuerdo con ordenanza de ingreso de camiones a Chiclayo [VIDEO]

La ordenanza de la Municipalidad Provincial de Chiclayo que establece permitir el acceso de los camiones de carga pesada a una zona que antes estaba prohibida en la ciudad, generó diversas reacciones entre las autoridades locales, entre ellas la Prefecta Regional de Lambayeque, Ana Cecilia Ubillús Ticlla, quien se pronunció sobre el tema.

En una entrevista realizada en el programa Jaque Mate de RTV, la autoridad se mostró en desacuerdo con la decisión que tomara en mayoría el concejo edil, sobre todo porque a su parecer, han faltado opiniones técnicas de especialistas para que se conozca si generará problemas en la carpeta asfáltica de diversas calles y avenidas.

“He consultado con el Gerente de Tránsito de la municipalidad a fin de conocer los detalles, sobre todo porque la opinión técnica es importante, en este caso se decidió de esa manera porque se va a genera ingresos económicos a la comuna a fin de realizar obras en beneficio de la población, sin embargo, me sumo a la posición que se debe pensar en la ciudadanía”, agregó Ubillús Ticlla.

Agregó que no se puede generar vacíos debido a que no existe un plan de ordenamiento territorial que permita la circulación de unidades pesadas. “la verdad tengo serios cuestionamientos a eso, porque no es la medida más idónea para asegurar la seguridad de las personas”, puntualizó la autoridad regional.

Finalmente llamó a la reflexión a los regidores y al alcalde Marcos Gasco a fin que puedan evaluar el tema y así desistir de la decisión que ha generado controversia.