No podemos avanzar. Nos hemos quedado estancados en Lava Jato, en los Cuellos Blancos del Puerto, porque alrededor de estos casos se están dando las grandes batallas de nuestra política El fujimorismo y el Apra contra el resto del mundo (liberales, centro derecha, etc.) y la Izquierda acomodándose a sus propios intereses, dependiendo de quién los enarbole porque sus representantes no tienen el peso para propiciarlos.

Grandes temas como el ordenamiento territorial de cara a los desastres naturales como terremotos o el fenómeno El Niño o la reactivación de las inversiones y la resolución de los conflictos sociales, pasan a un segundo plano por esta lucha de poderes que no termina. Este contexto, esta coyuntura, justificaría incluso un hecho político como el autogolpe fujimorista del 5 de abril de 1992.

La gran diferencia, ahora, es que después de la constitución de 1993, Vizcarra puede hacer lo mismo por caminos democráticos, pues no tendría ni un atisbo de comportamiento dictatorial porque la ley lo prevé. De por medio, además, hay una urgente reforma de estado truncándose, para plantear la Cuestión de Confianza que muchos esperamos: el debate de los 12 proyectos legislativos presentados por el Ejecutivo respetando su espíritu y sus intenciones de mejorar la vida ciudadana.

No hablamos de cualquier cosa, hablamos de lo que puede ser una revolución de la política peruana: política limpia, mejores partidos, democracia interna, menos impunidad, mejores candidatos, precisiones en el equilibrio de poderes, etc. La primera reacción del congreso es desechar, archivar, rechazar. Las muestras, por ahora, son que se mantiene el porcentaje de firmas requeridas para inscribir un partido y permanece en manos del congreso el espinoso tema de la inmunidad parlamentaria. No se cambia el status quo.