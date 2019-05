Abuso contra profesora

Señor Director:

Recurro a usted para que a través de este medio, la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, tome conocimiento de los abusos e irregularidades que se vienen cometiendo en la UGEL 07. Hago de conocimiento público mi denuncia por los maltratos y abusos de los que soy víctima por parte de la directora de la I.E.I. Nº 086 Nuestra Señora del Carmen-Surco y de la UGEL 07.

1.- A mediados de enero del 2019, me presento ante la directora de la I.E.I. 086, María Clelia Umbo Carhuapoma, para hacer posesión de mi cargo. Al recordarle que la plaza elegida era del turno mañana, la directora, de manera arbitraria, dispuso mi jornada laboral para el turno tarde, ignorando la RM 712-2018-MINEDU en la que se indica que cuando se trata de elegir horarios (turnos) se debe tener en cuenta el orden de prelación y la escala magisterial. Al estar en la quinta escala hizo caso omiso a mi pedido de respetar el horario de la plaza elegida.

2.- El 1º de febrero presento ante la UGEL 07 mi denuncia por abuso de autoridad de la Sra. Umbo Carhuapoma. El 11 de abril, ante mi insistencia, la UGEL emite un oficio donde no se da respuesta ni solución a mi pedido, solo la opinión legal del Abog. Jorge Manrique Campomanes, que a decir del MINEDU realizó una mala interpretación de la norma 712-2018-MINEDU (oficio 01753-2019-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN).

3.- El 15 de abril le presento a la directora mi licencia sin goce de remuneraciones por 49 días. El 24 de abril, me entrega el oficio 025-2019-D.I.E.I.No086 NSC en el que se deniega mi pedido y, el 25 de abril, la directora Umbo emite un oficio no institucional a la UGEL en el que informa que denegó mi pedido de licencia. El 15 de mayo, la UGEL 07 me entrega el oficio Nº 2278-2019/MINEDU/VMGI/DRELM/UGEL07-ARH/EAP firmado por el Lic. Jean Marco Velásquez Ortega, jefe del área de Recursos Humanos, en el cual se informa que por parte de la UGEL deniegan mi pedido de licencia.

Mientras tanto seguí asistiendo normalmente a laborar a mi colegio, pero grande fue mi sorpresa cuando fui a cobrar mis haberes de mayo, y me suspendieron el pago sin la emisión de una Resolución Directoral. Reclamé en la UGEL, en el área de Planillas, y no supieron indicarme quién dio la orden de suspensión de mi pago, cometiéndose abuso de autoridad.

Olga del Pilar Arrunátegui M.

dni 08679595

Inmunidad compartida

Señor Director:

La actitud desafiante del Congreso hacia los peruanos continúa. No solo les siguen poniendo trabas a las reformas políticas que el pueblo peruano apoya de forma masiva, sino que buscan seguir abusando de su poder y adquirir nuevos beneficios. En esta oportunidad la mayoría fujimorista pretende que se pueda postular a la Presidencia y al Parlamento al mismo tiempo. Esto significaría que si una persona postula a las elecciones presidenciales y no gana todavía tendría la oportunidad de ingresar al Congreso.

No resulta complicado dilucidar la motivación que existe detrás de este proyecto. Si se llega a concretar, la inmunidad de la que gozan los congresistas también se extendería al líder del partido político debido a que este también sería parte del Legislativo y, de haber existido antes esta posibilidad de ser doble candidato, en la actualidad Keiko Fujimori nunca podría haber sido detenida gracias a la inmunidad parlamentaria.

El 2021 representa una extraordinaria oportunidad para un recambio de nuestra clase política, pero se deben cuidar las bases sobre las que se forjará a las nuevas generaciones de congresistas y candidatos a presidente. El haber permitido que nuestros políticos lleguen a ser prácticamente intocables es lo que creó un ambiente ideal para que la corrupción se instale en el Perú y ese es un error que no se debe repetir.

Cristian Rebosio A.

dni 73684413