Fiscalía reabre caso por tráfico de influencias contra abogado Borea

Alberto Borea Odría, exabogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, continuará bajo investigación por presunto tráfico de influencias, luego de que la Cuarta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios accediera a la apelación que interpuso la Procuraduría Anticorrupción contra una resolución de archivamiento del caso.

El 20 de diciembre del 2018 la titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, Karla Zecenarro Monge, decidió no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Alberto Borea. Sin embargo, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios apeló la medida argumentando que existían suficientes indicios que no habían sido valorados y era necesario continuar con el caso.

El titular de la Cuarta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Martín Salas Zegarra, no solo dispuso que prosigan las pesquisas, sino también que se hicieran nuevas diligencias para determinar la responsabilidad de Borea. Entre las nuevas acciones que tendrá que cumplir la fiscalía se incluye recoger las declaraciones testimoniales de Pedro Pablo Kuczynski y de la congresista Mercedes Aráoz. También se deben ampliar las manifestaciones Alberto Borea y del testigo con reserva de código N° 01-2018-5D-2F.

Al ser consultado sobre el caso, Alberto Borea señaló que todavía no lo habían notificado sobre la medida del fiscal superior. “No me puedo manifestar sobre esta medida, no tengo la menor idea de esta resolución. La resolución de primera instancia me pareció muy bien hecha”, dijo a este diario. ❖