Bartra insiste con valla de 4% para inscripción de partidos

Se viene un nuevo golpe a la reforma política planteada por el Ejecutivo, debido a que un predictamen de la comisión de Constitución que preside la fujimorista Rosa Bartra se opone a cambiar las reglas de juego para la inscripción de los partidos políticos, al plantear como requisito que se presente como mínimo la firma del 4% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones, equivalente a 750 mil firmas.

Con esa medida se mantiene el candado para evitar la inscripción de nuevos partidos y va contra la propuesta del presidente Martín Vizcarra, cuyo proyecto de reforma referido a la Ley de Organizaciones Políticas plantea que para la inscripción se debe presentar la lista de afiliados en número no menor del 0,075% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones, que llega a 14 mil adherentes.

Ayer la sesión en Constitución fue suspendida por el debate en la comisión Permanente, pero hoy se reiniciará a las 9:30 a.m. La titular de esa comisión, Rosa Bartra, presentó tres predictámenes que promueven la participación política y la democracia interna, sin incluir los temas de paridad y alternancia, ni circunscripciones electorales especiales como indígenas y peruanos en el exterior.

Otro predictamen es justamente sobre la inscripción y cancelación de las organizaciones políticas en el que se mantiene la valla del 4 % y establece comités en el 100% de regiones y un tercer predictamen se refiere a los impedimentos para ser candidato.

El secretario general del Partido Nuevo Perú, Álvaro Campana, sostuvo que al mantener el 4% para la inscripción de los partidos, lo que está haciendo el fujimorismo es tratar de cerrar el sistema político para que solo puedan participar los que tienen dinero, recurren a sobornos o artimañas y se financian con dinero mal habido.

“Lo que tenemos es un mercado de inscripciones, donde se ofertan las candidaturas en los procesos electorales, con vientres de alquiler y que no funcionan como partidos. Esto termina siendo privativo para algunos líderes, pues al no tener recursos, no pueden participar en las elecciones”, declaró.

Añadió que casi todos los partidos inscritos lo han hecho con aproximadamente con 150 mil firmas válidas. ❖

en corto