Prolongan por 12 meses más prisión preventiva para sobrino de Jorge Cuba

El Poder Judicial confirmó la prolongación de la prisión preventiva por 12 meses contra Víctor Enrique Muñoz Cuba, sobrino de Jorge Cuba Hidalgo, exviceministro de Transporte y Comunicaciones en el segundo gobierno de Alan García.

El familiar del exfuncionario es investigado por presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado, pues según la Fiscalía, se "necesita conocer el paradero de más de US$4 millones" para poder establecer una adecuada sanción en el caso Odebrecht.

La medida se tomó porque si bien no se evidencia materialmente algún acto obstruccionista concreto atribuible al investigado, no debe pasar por alto que existe información sensible por esclarecer, señala la resolución judicial.

Además, de acuerdo a la Corte Superior de Justicia Especializada, "no se ha logrado acreditar a disminución del riesgo de fuga por parte del imputado. En suma, el peligro de fuga, componente del peligro procesal que se cuestiona, se mantiene".

Otro de los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público es que la investigación preparatoria por el caso terminaría en enero del 2020, por lo que su presencia en prisión es importante para el desarrollo de otras diligencias.