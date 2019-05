Pedro Chávarry pide "expectorar" a fiscal Domingo Pérez por caso Keiko Fujimori

En la argumentación de su defensa ante la Comisión Permanente, el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry sostuvo que los "delincuentes" que investigó y a los que les inició proceso son los responsables de promover las denuncias en su contra y posible destitución e inhabilitación.

El fiscal supremo señaló al presidente de la República, Martín Vizcarra, y al grupo periodístico de investigación IDL-Reporteros, de crear una campaña mediática para desprestigiarlo.

"Se me maltrata mediaticamente, me quieren aniquilar como magistrado. Los designios de IDL y el Ejecutivo ha marcado pautas en mi vida profesional", declaró mostrando las portadas periodísticas tras sus actos cuestionables.

Chávarry a fiscales del Equipo Lava Jato

Pedro Chávarry criticó al fiscal José Domingo Pérez por los recursos que interpuso para que el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza y el juez Aldo Figueroa Navarro no sean parte del caso Keiko Fujmori, por estar vinculados a la organización criminal Los cuellos blancos del puerto.

"El señor fiscal provincial Pérez ahora pretende, no solamente faltarme el respeto, sino también que el fiscal supremo que verá el caso de la casación de la señora Fujmori debe ser cambiado y que el juez que verá el caso, interfiriendo en otra institución, también porque según él son Cuellos Blancos. Eso es una falta de respeto", comentó.

Al explicar sobre la destitución de los fiscales Pérez y Rafael Vela del Equipo Lava Jato, en el último día del 2018, argumentó que se arrepintió de haberlos designado en el puesto porque no le daban detalles del avance del acuerdo de colaboración con Odebrecht.

"Yo creo que con el tiempo ya podamos cambiar y expectorar a esa gente que no respeta jerarquías. Él podría discrepar conmigo pero con altura. (...) Yo los designé, confié en ellos pero errar es humano, también Jesús se equivocó", señaló.

Chávarry sobre Keiko Fujimori

El cuestionado fiscal cuestionó el trabajo de los miembros del Equipo Especial Lava Jato y del Poder Judicial al solicitar prisión preventiva por 36 meses, como en el caso de Keiko Fujimori.

Aseguró que es un tiempo demasiado prolongado en cuyo caso no hay elementos de convicción, a pesar de los testimonios que revelan los "aportantes fantasmas" al partido Fuerza 2011, ahora denominado Fuerza Popular.

"¿Tiene sentido que la señora Keiko Fujimori tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva sin acusación fiscal y lo que es más grave sin que se haya probado que haya recibido directamente dinero de alguien", sostuvo ante una mayoría fujimorista.

Comparó también el trato diferenciado en el caso de la lideresa de la bancada naranja con la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Además que a la primera se le impuso el doble de tiempo que a la segunda.

Chávarry sobre Alan García

Se pronunció también sobre la diligencia de allanamiento al expresidente Alan García, cuestionando que se haya realizado durante la Semana Santa. Señaló que el ahora fallecido tenía que asistir el mismo día (17 de abril) a las 10 a. m. a la Fiscalía.

"A mí sí se me cuestiona por haber cesado a los fiscales, que estaba actuando de mala manera, un 31 de diciembre; sin embargo, ¿qué podemos decir cuando se hace un allanamiento en la Semana Santa?", enfatizó.

Los Cuellos Blancos del Puerto

Chávarry negó ser parte de Los Cuellos Blancos del Puerto por lo que enfatizó no haber cometido ningún delito o infracción. Su defensa indicó que los argumentos en su contra son "absolutamente irracionales".

"He escuchado hablar de esta organización criminal, no se si existirá o no, pero nunca me han citado para declarar y no conozco a la mayoría de ellos. Solamente conozco el señor Hinostroza y a los tres miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura, por lo cuales yo siempre he guardado respeto y si tienen algún problema pendiente ellos asumirán su responsabilidad si loas tuvieran", manifestó.