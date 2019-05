Es la hora de empezar a imaginar un presidente ajeno a Fuerza Popular para el Congreso. Por lo pronto han empezado a circular nombres, entre ellos Juan Sheput o Víctor Andrés García Belaunde. La presidencia de Daniel Salaverry ha dado un cúmulo de lecciones sobre no-fujimorismo, pero las cosas han cambiado, y pueden cambiar más. Por lo pronto es temprano para un conteo de votos convincente.

Una idea es que el cambio mejoraría las relaciones Congreso-Ejecutivo, pero eso no es automático. No fujimorista hoy no necesariamente quiere decir vizcarrista, y un presidente no-FP se verá muy empujado a demostrar independencia frente a Palacio. Esto se puede lograr negociando mejor o confrontando incluso más que FP, según la circunstancia. Un presidente no-FP siempre sería opositor.

Por lo pronto las figuras no-FP en liza no están agitando ninguna rama de olivo frente a Martín Vizcarra. Al contrario, los 50+ votos de FP los obligan a redoblar las distancias que ya traían puestas. Lo indispensable para la votación de julio también lo sería para la marcha en el día a día del Congreso, y funcionaría como el pago a plazos de una hipoteca.

Dos opciones a partir de la victoria no-FP: llegar con un conflicto larvado, que generaría un nuevo foco de discordia, esta vez dentro del Congreso mismo, o simplemente ser fagocitado por FP y sus aliados. Eso dependería mucho de si la alianza electoral primigenia se mantiene o se desfleca frente a las presiones del Ejecutivo, que van a seguir.

El mejor escenario sería un arreglo de cuentas pendientes y una paz vizcarriana. Pero la experiencia de Salaverry ha mostrado que eso no es tan fácil. Menos todavía con un fujimorismo que entonces se sentiría doblemente postergado, aun si mantiene presencia en la directiva. No tendría FP cómo extraer algún provecho marginal de esa derrota.

Pero a pesar de que una presidencia no-FP está sembrada de callejones sin salida y otros peligros, ella parece una mejor opción que el retorno del fujimorismo al cargo. Si el efecto moderador de Salaverry no pudo evitar los impases que hoy definen la política de poderes, un presidente fujimorista los va a potenciar, y colocarnos al filo de un cierto abismo.