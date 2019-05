Susana Villarán se queja de las condiciones en las que está recluida [VIDEO]

Durante la audiencia de apelación a los 18 meses de prisión preventiva que el Poder Judicial dictó en su contra, la exalcaldesa Susana Villarán comentó que lleva internada doce días de forma hacinada en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Ante el juez Ramiro Salinas, titular de la Sala Penal de Apelaciones, Villarán sostuvo que no tiene miedo estar en prisión, porque ya está recluida en una, en la que comparte el espacio con otras mujeres de forma inadecuada, y a pesar de ello acepta la decisión judicial.

"No le tengo miedo a la prisión. Estoy en una prisión. Estamos hacinadas. En cada celda de 2x5, no solo hay dos mujeres por litera, sino que hay dos arriba y dos abajo de cada piso de las literas", declaró.

Sobre la investigación que se le sigue por supuestamente recibir 10 millones de dólares de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para las campañas de reelección municipal y el No a la Revocatoria, la exburgomaestre manifestó que no teme que el Ministerio Público pruebe su culpabilidad, ya que está segura de su inocencia.

"Espero sinceramente que, en un proceso imparcial, la Fiscalía pruebe mi culpabilidad. Estoy segura que no podrá probar que soy líder de una organización criminal ni que cometí el delito de lavado de activos y otros [...] Por eso, si en una sentencia del Poder Judicial se me priva de mi derecho a la libertad, lo aceptaré como una persona que ha luchado por un estado de derecho", indicó.

Finalmente, Susana Villarán agregó que participó activamente de las diligencias fiscales en las casi 120 investigaciones que se formularon en su contra desde el 2013, razón por la que aseguró que no representa algún peligro de obstaculización a la justicia.

"No represento ningún peligro, ni de fuga, ni de obstaculización, y eso está comprobado en mi conducta procesal. He ido a todas las diligencias, salvo a cuatro, por razones atendibles y documentando el por qué no asistía", concluyó.