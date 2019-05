No hay dictadura

Señor Director:

La actitud que se ha mostrado en los últimos días en el Congreso es motivo de vergüenza a nivel internacional, por las comparaciones que hacen de la situación actual del Perú con dictaduras como la de Venezuela o con la que se vivió en nuestro país durante la época de Alberto Fujimori. Lo más lamentable es que este espectáculo no solo lo protagonizan los miembros de la bancada fujimorista y aprista, sino que ahora tienen como aliados a la bancada de Juan Sheput y a Víctor Andrés García Belaunde. Pretender poner en un mismo plano la triste realidad que actualmente sufre el pueblo venezolano a manos del gobierno de Maduro con lo que está ocurriendo en el Perú es inaceptable. En Venezuela el Gobierno no escucha los reclamos de sus habitantes, mientras que en Perú sí ocurre y por ello se insiste en la reforma política. Además, alegar que no existe libertad de expresión es un argumento que se desarma rápidamente al ver un noticiero o leer un diario. Como comentó al respecto la periodista Rosa María Palacios, “una cosa es que hables y otra que te escuchen. Y otra, muy diferente, es que te crean. La libertad de expresión solo garantiza lo primero”. Podemos concluir que en el Perú no existe una dictadura y que la libertad de expresión se respeta más que nunca.

Cristian Rebosio Aguilar

Bonos de Atracción

Señor Director:

La información que recientemente dio el Ministerio de Educación -MINEDU- sobre los Bonos de Atracción a los maestros que ingresaron a la Carrera Pública Magisterial en el concurso público de nombramiento 2018, ocupando el tercio superior con el mayor puntaje de las evaluaciones, ha sido gratamente recibida no solo por la ciudadanía, sino también por gran parte del magisterio, lo que implica que el Estado reconoce con efectividad a los docentes que de manera responsable lograron ocupar los primeros puestos en la evaluación. Serán 3.351 maestros los beneficiados, recibiendo cada uno el bono de 18 mil soles en tres años y en tres etapas por año -además de su sueldo- como un justo reconocimiento a quienes, sin duda, tuvieron que prepararse con seriedad. Quienes saldrán ganando serán también los niños y jóvenes estudiantes que recibirán de esos maestros una mejor educación de calidad.

Sixto Eduardo Canchanya

Sobre la corrupción

Señor Director:

Todo indica que otro secreto a voces era cierto, los gobiernos se pasaban información intocable y se pagaban con arreglos de impunidad, se blindaban. De que Alan García conocía los pago de Odebrecht a Alejandro Toledo es algo que conoceremos conforme avancen la investigación fiscal, la confesión de Leo Pinheiro, expresidente de OAS, donde confirma la entrega de aportes a la campaña edil del año 2014, donde ganó el líder de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio, reveló que entregó un aporte de 100.000 dólares y que tiene documentación para acreditar dicho pago. Se dice que el hoy teniente alcalde de Miraflores, Martín Bustamante, fue el nexo para la entrega de dicho pago, pero un importante número de funcionarios que trabajó con Castañeda hoy trabajan en el distrito de Miraflores, ante este nuevo hecho se tiene que saber cuántos y quiénes son esos funcionarios que salieron del municipio de Lima y hoy están trabajando en el distrito de Miraflores. En política no hay casualidades, sin duda, en Miraflores muchos vecinos se preguntarán por qué están trabajando funcionarios de la gestión de Castañeda Lossio hoy en Miraflores, se tienen que dar las explicaciones del caso.

César Ortiz Anderson

Presidente de Aprosec