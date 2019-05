Cosas que no debe hacer un congresista

La patinada de Yeni Vilcatoma

La fujimorista Yeni Vilcatoma ayer expresó su indignación porque cuando fue a las 6:15 a.m. a inspeccionar el COEN no encontró a los trabajadores. Todo estaría bien de no ser porque la legisladora había acudido a una antigua sede y no a la nueva instalación de San Borja. Y eso no fue todo: luego quiso dar cuenta de los daños del sismo de Yurimaguas con una foto del terremoto de Chile.

Cambio de postura sobre la inmunidad

La incoherencia de Villanueva

El congresista César Villanueva declaró en estos días que la decisión sobre la inmunidad parlamentaria debe mantenerse en manos del Congreso. Sin embargo, otro era su discurso cuando formaba parte del gabinete. Tal es así que en diciembre del 2018 decía lo siguiente: “Yo creo que la inmunidad o se restringe o se elimina”.

Alerta en Arequipa

Seguridad para fiscales

Personas desconocidas fracturaron la puerta de la fiscal especializada en crimen organizado de Arequipa Alejandra Cárdenas Ávila. Ante esto, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Franklin Tomy López, pidió a la Policía reforzar la seguridad de dicha magistrada. Cárdenas tiene a su cargo importantes casos en el sur.

Postura del titular del TC

La inmunidad como tradición

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, sostuvo que la inmunidad parlamentaria es una institución tradicional en la mayoría de países democráticos. Lo que no precisó es si esa tradición incluye blindar a personas condenadas por corrupción, tal como ocurre con el actual Congreso de la República.

Nuevo proyecto de Marisa Glave

Democracia paritaria

La parlamentaria de Nuevo Perú Marisa Glave presentó un nuevo proyecto de ley para promover la paridad en el Consejo de Ministros, el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones. La propuesta también alcanza a las listas de postulantes para el Congreso y las instancias de gobierno regionales y locales.