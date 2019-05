“¿A quién representa el Congreso si archiva la reforma de inmunidad que pide la población?”

Távara señala que el nuevo diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo no debe ser solo para acuerdos generales, sino debe culminar en un compromiso para impulsar prioridades y plazos para la reforma política.

Mientras el Congreso archivó el proyecto sobre inmunidad parlamentaria, el Poder Judicial condenó a un legislador más. Parece que no tienen voluntad política en ese tema. ¿Qué hacer?, ¿otro referéndum?

Es muy lamentable que el Congreso persista en mantener la inmunidad parlamentaria tal y como está, a pesar de que hay claras muestras de que se usa como una manera de escapar de la justicia. Después de que se fugó Edwin Donayre, esperaba una reacción distinta, pero el congresista Tubino ha dicho que van a esperar la segunda instancia. Mi impresión es que con Joaquín Dipas ocurrirá lo mismo, es decir, se va a fugar.

¿Qué implica esta decisión del fujimorismo?

Es una necedad, persistir en el error de seguir utilizando la inmunidad como un privilegio. Es una muy mala lectura de lo que la población espera: si hay algo que le molesta mucho es justamente casos como estos, donde el Parlamento no muestra capacidad de autocorrección.

¿Siguen usando la inmunidad como impunidad?

Claramente sí.

Transparencia mostró su preocupación por la lentitud en la reforma política, pues queda menos de un año para que puedan aplicarse para el 2021. En tres semanas acaba esta legislatura. ¿Cree que llegaremos?

Tenemos que llegar. Hemos mostrado nuestra preocupación y al mismo tiempo hicimos una exhortación para que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo, pero no solo en un enunciado general que diga queremos la reforma, sino en prioridades y plazos.

¿Qué temas deben ser vistos de manera ineludible?

La reforma de la inmunidad parlamentaria. Hay fórmulas, se puede presentar un nuevo proyecto o reconsiderar el anterior. Cuando la gran mayoría de la población pide que se modifique la inmunidad parlamentaria, porque ha sido mal utilizada, y el Congreso lo archiva, entonces, está olvidando su función de representación, ¿a quién representan, si lo mandan al archivo sin ninguna alternativa?

Aducen que el proyecto del Ejecutivo afectaba la independencia de poderes...

Cuando escuchas a algunos parlamentarios, te das cuenta de que hay una mala comprensión del equilibrio y la separación de poderes. Pero si el Congreso puede destituir a un juez supremo o vacar al presidente de la República, ¿por qué la Corte Suprema no puede levantar la inmunidad de un parlamentario? Esto porque, en los hechos, el Congreso está demostrando que no es capaz de sancionar a sus miembros cuando cometen actos delictivos.

¿Tiene que verse ya?

Se trata de una reforma constitucional que requiere dos legislaturas. Queda poco tiempo para que acabe la actual, pero se puede extender; o el presidente de la República o el propio Parlamento pueden convocar a una legislatura extraordinaria en julio con agenda única, como ocurrió con la reforma del sistema de justicia.

Además de la inmunidad, ¿qué temas deben acordarse en el diálogo que propone?

Hay que encontrar la fórmula de retomar la inmunidad parlamentaria. También hay que dar prioridad a los proyectos orientados a limpiar las campañas electorales de dinero de la corrupción o el narcotráfico. Asimismo, dar prioridad a las iniciativas que buscan elevar la idoneidad ética de los candidatos, que no lleguen los que tienen sentencia y que presenten la declaración jurada de intereses.

El presidente Vizcarra ha dicho que espera no llegar a la cuestión de confianza para la reforma política. Lo hizo para empujar la reforma de justicia. ¿Debe repetirlo ahora?

Nosotros esperamos que no se llegue a una situación de esa naturaleza, por eso insistimos en el diálogo. Pero el presidente Vizcarra no está siendo antidemocrático cuando dice que la cuestión de confianza es un mecanismo constitucionalmente previsto. El Congreso debe actuar para que no se llegue a una situación de ese tipo; tiene que evitar actitudes que provoquen reacciones extremas, y el Ejecutivo debe tomar acciones para no llegar a ello.

La comisión para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció un nuevo concurso. ¿Qué modificaciones debe haber para que no vuelvan a quedar solo tres?

No debe repetir un examen como el que se dio. La comisión tiene que recordar el concepto original de la JNJ, que es tener miembros con idoneidad ética y trayectoria democrática. El examen que se aplicó buscaba al mejor abogado sin importar lo demás. Por eso en primer lugar salió un abogado que ha tenido que borrar sus tuits. La norma dice que la comisión puede escoger qué tipo de examen tomar: objetivo, de desarrollo o casuístico. Optó por la más fácil, memorístico y no de razonamiento. No hay que repetirlo. Estamos en esta situación no porque los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura hubiesen sido profesionales incompetentes, sino que fueron corruptos. Lo que se necesita es una JNJ incorruptible. Eso es lo que hay que priorizar en el concurso de méritos.

El martes la Comisión Permanente debe ver los informes que recomiendan la destitución de Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, pero varios fujimoristas advirtieron que estarán en semana de representación...

El presidente del Congreso podría suspender la semana de representación para quitarles esta justificación o pretexto de no acudir a la Comisión Permanente. Sería lamentable que se frustre. Necesitamos que el martes se tome una decisión y esperamos que se ratifique la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Si no van, ¿es un blindaje?

Sería muy negativo. Otra vez esto será visto como blindaje a los presuntos integrantes de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. ❖