La reacción conservadora

¿Qué tienen en común el papa Francisco y Javier Ortega, secretario general de Vox, el partido ultraderechista español? ¿Y Rafael Correa, el progre ex presidente ecuatoriano con Jair Bolsonaro? Su obsesión contra algo que inventaron ellos: la “Ideología de género”. Un paquete que instala el miedo a la homosexualidad, los cánones de la familia medioeval y la fórmula tradicional del matrimonio. Como reza una de las banderolas de la marcha de CMHNTM del viernes pasado: “No quiero familias democráticas. Quiero una familia de verdad”. No viene solo el paquete: en Europa se nutre de la xenofobia, en Brasil de las armas y represión en favelas y en el Perú de hoy, del descrédito al Ministerio Público, según un reciente manifiesto de políticos conservadores.

En abril pasado, al cierre de las elecciones en España, Javier Ortega recordó que su partido había puesto en debate dos temas álgidos: la migración y la ideología de género. Meses antes Vox había urgido al Partido Popular y a Ciudadanos a abandonar “la sumisión lanar ante la dictadura de género”, mostrando su discrepancia con las acciones afirmativas a favor de las mujeres y hasta con la legislación sobre la violencia contra ella. El papa Bergoglio, por su parte, en su gira por Georgia (2016) denunció la “colonización” implícita en la ideología de género, un adoctrinamiento que, según él, dirigía una guerra mundial para destruir el matrimonio. En coincidencia con Matteo Salvini, xenófobo ministro italiano de la Liga, gobernante partido de extrema derecha, quien aseguró en una reciente conferencia sobre la familia: “No cederé, mientras viva, a la ideología de género”.

Años antes, el izquierdista Rafael Correa se mofaba en uno de sus discursos de quienes aseguraban que no existen hombre y mujer sino construcciones sociales. Eso, afirmaba Correa, es una barbaridad que no resiste análisis académico y que destruye la base de la sociedad, que sigue siendo “la familia convencional”. Damares Alves, ministra de la Mujer de Bolsonaro, pudo haber sonreído complacida. Ella asegura que se abrió una nueva era: volverán los príncipes y las princesas, dijo; las niñas vestirán de rosa y los niños de azul. No estamos solo ante torpes banderolas. Ellas son parte de la reacción conservadora que cubre territorios y que en Perú avanza hasta las puertas del Congreso.

También está en marcha otro atentado contra las mujeres. Bajo la administración Trump se han venido recortando las opciones para la interrupción del embarazo, práctica vigente y legal desde 1973. Los republicanos en el poder han dictado medidas que restringen ese derecho, desde Kansas hasta Alabama, de Misisipi a Utah, reduciendo el tiempo para abortar, recortando recursos para clínicas, penalizando a los doctores. En Georgia, donde se podía interrumpir el embarazo hasta la semana 20 de gestación, se acaba de prohibir el aborto si se detecta “latido fetal”: unas seis semanas. Como un eco, al otro lado del Atlántico, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, declaró, sin empacho hace unos meses, que “si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos”, abogando por una restricción al aborto en España.

Hace unos años, una colega me reprochó que las feministas éramos como jubilados que depositan todos sus ahorros en una cuenta a plazos, sin pensar que vendrían inflaciones y devaluaciones, dejándonos sin nada. Vislumbro con temor ese escenario.