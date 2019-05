Blume: Debe haber un debate nacional para tener una reforma política que trascienda

Ante la confrontada relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo por la reforma política, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, sostuvo que el paquete de proyectos sobre este ámbito deben ser debatidos, pero que no “venga de un solo lado”.

En entrevista con RPP, Blume Fortini sostuvo que las reformas deben tener el apoyo de la sociedad. Asimismo, defendió que la inmunidad parlamentaria siga siendo un mecanismo manejado por el Congreso.

“Si queremos una reforma duradera, que trascienda, tiene que ser una reforma a través de un gran debate nacional en donde los puntos que se quieran reformar se pongan en conocimiento de todos, se escuche a todos y luego se llegue a un cambio constitucional, de ser necesario”, señaló Ernesto Blume.

El titular del Tribunal Constitucional añadió que “esto de que la reforma venga de un solo lado y se trate de llevar a cabo de todas maneras sin un gran debate nacional a mí en lo particular me preocupa”. Consideró que “es un fenómeno que va de debajo hacia arriba, que normalmente no se debe imponer ni señalar desde un determinado ángulo sino que se tiene que hacer un gran debate”.

Además, Ernesto Blume calificó que una reforma constitucional –4 de los 12 proyectos modifican la Carta Magna– “es un tema muy delicado” por los cambios a las “reglas básicas que rigen en una sociedad y que normalmente se hacen a través de un proceso que implica una gran participación de toda la ciudadanía”.

En el caso de la inmunidad parlamentaria, dentro de la reforma política, Blume Fortini señaló que esta “es un mecanismo de protección y autonomía e independencia del Parlamento”, explicando que los congresistas “no están sujetos a mandato imperativo ni deben ser presionados por ningún elemento externo al propio Congreso. La mayoría de los países tiene la inmunidad vigente y solo se levanta por decisión del mismo.