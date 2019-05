Reforma política: El 70% de peruanos percibe falta de voluntad en la Comisión de Constitución

Siete de cada diez peruanos percibe que no hay voluntad política en la Comisión de Constitución para debatir y sacar adelante los proyectos de la reforma política presentados por el Ejecutivo, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El estudio, que fue realizado entre el 18 y 22 de mayo, revela que la mayoría de peruanos reconoce que hay enfrentamientos entre el Gobierno y el Parlamento, a raíz de la reforma política.

En ese sentido, la encuesta IEP exhibe que el 82% de ciudadanos cree que la mesa de trabajo parlamentario presidido por la fujimorista Rosa Bartra está demorando en debatir las propuestas presentadas por el Ejecutivo.

Asimismo, el estudio, que fue realizado antes de la visita del presidente Martín Vizcarra a la sede del Legislativo, muestra que el 50% de los peruanos cree que el mandatario no tenía interés en promover el debate de la mencionada reforma.

"Considerando que la encuesta se hizo antes de la visita de Vizcarra al Congreso, que la mitad de la población veía al presidente poco comprometido con el debate sobre la reforma política. Es cierto que hay gente que no sigue estos temas, pero eso no se contradice con que, cuando se les pregunta directamente, no expresen su demanda por cambios en este ámbito", comentó el jefe del Estudios de Opinión del IEP, Hernán Chaparro.

El último martes 21 de mayo, el presidente Vizcarra llegó al Congreso, en compañía del premier Salvador Del Solar y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y manifestó que no participarían de la sesión de la Comisión de Constitución que tocaría la reforma política, ya que no presentan "las condiciones necesarias para tratar un tema importante".