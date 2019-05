Priorizar atención agraria

Señor Director:

Exitoso paro agrario fue el 13 de mayo. La historia de siempre: Gobierno anuncia “predisposición al diálogo” para atención de las demandas cuando la efectividad de medida de fuerza es inminente, reiterativa conducta que muestra ineficacia de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo dependiente de la PCM. Debe reformarse.

Las demandas son concretas y llevan tiempo sin atenderse, burlando el mandato constitucional (art. 88) que señala la responsabilidad del Estado de atender preferentemente el desarrollo agrario. Ojo, no discrimina entre agroexportación -bien atendida- y agricultura familiar –desatendida- con normas como la Ley 30355 y su Reglamento DS 015-2016-MINAGRI, gaseosas e imprecisas, que requieren perfeccionarse para implementarse o reemplazarlas por otras más viables y eficaces. Al Gobierno se le “pasa”, al Congreso no le interesa.

Su atención no debe dilatarse aduciendo “diálogo”, el plazo (13/07) para reiniciar las medidas de fuerza, corre y el Gobierno no actúa hoy, sacudiéndose de la “presión de los poderosos intereses económicos que mueven los hilos de la agricultura”, que obstaculiza la solución, según la ministra del sector. Es viable disponer ya, que se considere el 10% de los presupuestos de los gobiernos subnacionales, restablecer los aranceles a la importación de alimentos que vienen subsidiados, no privatizar las JASS, la revisión de concesión de Bayóvar.

Congreso y Ejecutivo tienen obligación de priorizar la atención de este tipo de demandas, se trata de 3 millones de productores garantes de la seguridad alimentaria del Perú. Ambos poderes descuidan sus competencias, optando por shows mediáticos improductivos.

Pedro Morales Mansilla

Excongresista

Mitin en la Plaza Bolívar

Señor Director:

Mientras que en Europa miles de escolares marcharon para advertir sobre el cambio climático, en Brasil lo hicieron pidiendo que no se reduzca el presupuesto de educación y en Argentina para que se les permita votar. En nuestro país tuvimos el último viernes a cientos de padres exigiendo que el Estado no intervenga y sus hijos sigan recibiendo una educación del siglo pasado. El contraste, sin dudas, es decepcionante y poco esperanzador.

Lo que hizo más lamentable esta situación fue ver que muchos congresistas se sumaron al infundado reclamo del colectivo ‘Con mis hijos no te metas’ y no solo colaboraron en la difusión de sus mentiras sino que hicieron coordinaciones para que se les permita ingresar y realizar un mitin en la Plaza Bolívar. Esto último indignó al resto de la población puesto que a ninguna otra marcha se le permite el ingreso, ni mucho menos armar un escenario y, por el contrario, la represión suele estar a la orden del día.

Christian Rebosio Aguilar

Por un nuevo Congreso

Señor Director:

Cuando el presidente se decida a cerrar el Congreso, por desprestigiar al país y contribuir al atraso, con la serie de actos indebidos que realizan los congresistas, y que hemos visto desde que se inició el actual Congreso, habremos perdido mucho tiempo. No podemos permitir que haya congresistas que delinquen o han delinquido, que no saben lo que es moral y que ahora cobran miles de soles del erario. Esperemos que no transcurra mucho tiempo, porque cada mes perdemos más dinero, obsequiándolo a gente que nos hace daño y que no lo merece. Es tiempo de que los nuevos congresistas, tomen conciencia de que si un congreso no rinde, y atrasa al país, se puede prescindir de ellos.

Es indiscutible que tiene que existir un “filtro” previo, que impida que se elija a gente de esta categoría, y se lleven lo que no les corresponde, perjudicando al resto.

Mario F. Arrus

