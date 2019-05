Robo de petróleo en el Ejército: “¡ Oye, apúrate con la plata !”

‘Alfa’: Oye, Toro, ¡apúrate con la plata! Lo tíos (teniente coroneles) están que piden, le dice un militar de apelativo ‘Alfa’, todavía no identificado, al suboficial Armando Toro Oblitas, vinculado con la red de ladrones de combustible.

Los mensajes de texto por WhatsApp corresponden al teléfono incautado al suboficial EP en retiro Armando Toro Oblitas, quien era el intermediario para negociar el combustible robado a un grifo particular.

-Toro: El galón es a 9,6 (soles).

-‘Alfa’: Mi técnico, voy a tanquear este carro.

-Toro: Hoy día a la una de la tarde voy a entrar. ¿Está limpio? (¿no hay vigilancia?).

-‘Alfa’: Voy a ver.

-Toro: Y mañana en la misma iglesia (el grifo).

-‘Alfa’: Normal, puedes dar tu paseo.

-Toro: Ok, no se olvide mañana.

Los suboficiales no sustraían sistemáticamente el combustible por su cuenta. Lo hacían para sus superiores.

El levantamiento del secreto de las comunicaciones deja en evidencia el robo de combustible del Ejército que luego era revendido al grifo La Inmaculada, en Chorrillos, de propiedad de Daniel Martínez Oscorima.

El martes 21 de mayo el fiscal anticorrupción Omar Tello Rosales, junto a agentes de la Dirección de investigación contra la Corrupción (Dicocor) de la Policía Nacional, intervino a los exjefes del Batallón de Intendencia de Abastecimiento y Mantenimiento del Ejército (SINTE), tenientes coroneles Felipe Benites Sotomayor y Javier Palacios Chauca. Ellos eran los “tíos”, los oficiales de alta graduación que encabezaban el latrocinio de combustible.

El fiscal Tello los señala como los responsables de la organización criminal ‘Los Tíos del Ejército’.

En las conversaciones por WhatsApp se demuestra que los tenientes coroneles autorizaban el ingreso de los ladrones del combustible y luego estos se comunicaban con los oficiales para coordinar la entrega del dinero obtenido de la reventa del producto. En la siguiente conversación, el suboficial Toro habla con un oficial relacionado al caso.

-Toro: Buenas noches, disculpe que no le deposité (el dinero). Mañana temprano le deposito cuando abra el banco.

Oficial: Ok. Muchas gracias.

En otro momento, dice:

Toro: Comando, te estaba llamando. Mañana voy con el blanco (carro) porque el otro se ha pegado el freno. Cinco en punto debo estar adentro (grifo).

También fueron obtenidas conversaciones entre el administrador del grifo La Inmaculada, Daniel Martínez, con el suboficial Armando Toro, responsable de la sustracción del combustible para la reventa. Es la prueba del ilícito negocio.

Martínez: Toro, ya te depositaron los 6.900 soles. El resto pasa por el grifo.

Toro: Danny (Martínez), envíame el resto del dinero.

Martínez: Ya está su depósito de 4.100 soles.

Martínez: Toro, puedes pasar por el grifo para cancelarle lo de los combustibles.

Toro: Ya, paso por ahí.

Martínez: Reprogramamos el siguiente pago para el martes de mil galones.

Toro: De acuerdo.

Las conversaciones entre los integrantes de la red criminal fueron confirmadas por colaboradores eficaces, quienes aseguraron que los exjefes del Batallón de Intendencia del Ejército tenientes coroneles Felipe Benites y Javier Palacios eran los que autorizaban la sustracción del combustible en complicidad con los administradores de los grifos del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE) y del Fuerte Rímac.

“Cada vez que el suboficial Toro venia al grifo avisaba en clave: “¡Estoy llevando caldo!, decía,cuando en realidad estaba llevando petróleo, indicó el testigo.

Se sabía todo

Los colaboradores indicaron que el precio de la venta del petróleo era de 9,40 soles el galón, y luego el suboficial Armando Toro, conocido en el Ejército como ‘Rocky’, lo revendía a 10 soles al administrador del grifo La Inmaculada.

“El coronel Benites disponía que se contactara con Armando Toro, a quien conocíamos como ‘Rocky’, quien siempre venía al COEDE y era recibido por la capitana EP Lilian Peralta Mendoza, jefa del grifo de dicha base militar”, relató.

El testigo explicó que en una oportunidad la capitana Lilian Peralta y ‘Rocky’ “se reunieron en el cuartel de la comandancia general del Ejército (Pentagonito), en San Borja.

En el lugar se encontraba el teniente coronel Felipe Benites y el capitán César Grosso Anticona, jefe del grifo del Pentagonito. Benites le preguntó a ‘Rocky’: “El tanque de tu vehículo tiene capacidad para 500 galones, ¿verdad?”. “Sí”, le contestó en presencia de todos.

“Mire, ‘Rocky’, existe un roche en este grifo del cuartel y del COEDE por el retiro del combustible. En el Cuartel General ya lo solucioné, pero en el COEDE, donde vas tú, ya no puedes ingresar por la puerta principal, sino por la puerta del Batallón de Comandos”, le dijo el teniente coronel Benites, a lo que ‘Rocky’ le contestó: “Yo tengo permiso de ingreso y salida por la puerta principal para mi vehículo, además, si salgo por la puerta del Batallón de Comandos me expongo a que me intervengan en la calle en algún tipo de operativo”. Benites le respondió: “Bueno, si no quieres salir por la puerta trasera, entonces cambia de vehículo”.

Es decir, fueron descubiertos, pero cambiaron de modalidad de robo para continuar sustrayendo el combustible. Y continuaron robando en las narices de los generales. ❖

LA Clave