Que se recupere la cordura

Señor Director:

Hace unos días la comisión de Constitución del Congreso, presidida por Rosa Bartra, empezó a ‘trabajar’ las propuestas de reformas políticas que planteara el Gobierno hace poco más de un mes.

Y comenzó con la relativa a la inmunidad parlamentaria, pero en un ‘tris’ la mandó al archivo, sin debate, sin alternativas, solo con votos de rechazo, como si la legislación sobre el tema fuera perfecta.

Esto ocurrió al día siguiente de la reunión que sostuvieron los voceros de todas las bancadas con el presidente Vizcarra en Palacio de Gobierno, en la que, según versión del presidente, ellos se comprometieron (en representación de sus respectivas bancadas) a apoyar las reformas.

La reacción del presidente Vizcarra ha sido suspender el diálogo, por considerar que no se dan las condiciones (no hay consecuencia). Esperamos que se recupere la cordura y la responsabilidad con el Perú, para que el incidente sea superado de inmediato.

Jorge Castañeda Arcas

dni 07571100

Responden a Aramayo

Señor Director:

Qué poco le duró la indignación a la congresista Alejandra Aramayo, después de las “irregularidades que encontró” en el manejo del Colegio Militar Francisco Bolognesi.

Aramayo anunció que su informe de la inspección inopinada, realizada el 28 de abril, sería entregado a la Comisión de Defensa del Congreso para que cite al ministro de Defensa, José Huertas y responda en qué se invierte el presupuesto de 11 millones de soles que se le otorga al Colegio.

La congresista hasta señaló que el ministro sería citado “para el martes de la próxima semana” (?) según informó a la prensa.

No creemos que se haya comido el sapo de la “Comisión de Reestructuración” normada mediante el D.S. N° 011-2011-ED del 8 de mayo de 2011, cuya finalidad no tiene nada que ver con las falencias que encontró en el plantel, junto a representantes de la Contraloría.

Marden Rojas

sajorxcm@gmail.com

Entusiasmo y ausencia

Señor Director:

Entusiasmo, la poca capacidad para generar entusiasmo es la debilidad principal del presidente Vizcarra. ¿Por qué un equipo de fútbol genera más entusiasmo que todas sus obras? La respuesta es muy simple, el fútbol genera interés de casi todos nosotros y las obras solo a las poblaciones directamente beneficiadas. No se propone que el presidente se ponga la blanquirroja y deje de hacer obras. Las obras pueden y deben manejarlas sus ministros de acuerdo al Plan de Desarrollo y la responsabilidad sectorial. El presidente debería atender o gestionar, entre otros, aquellos temas que afligen a todos los peruanos, como liberarnos de quienes secuestraron nuestros bolsillos y bienestar. Ahí es donde se percibe su ausencia. ¿Quiénes son los secuestradores? Los que proveen bienes y servicios vitales con precios y calidades que no nos merecemos. Aquellos que arreglan precios y manipulan el mercado, aquellos que nos maltratan, a pesar de que nosotros pagamos sus sueldos. Los que lucran con la complicidad de autoridades que deberían controlarlos. Muchos de estos temas no son de su directa responsabilidad.

Ricardo Cubas Martins

dni: 10473203

Árboles en el Jr. Ica, en Lima

Señor Director:

Una gran labor la de la Municipalidad de Lima la de colocar árboles en el Jr. Ica, del Centro de Lima, que son del mismo tipo de los que hay en el pasaje Santa Rosa. Falta que se recoja a tiempo la basura y mayor vigilancia.

Rumi Cevallos

dni: 08057279