¡A la cárcel, Carlín!

Larga es la historia de la intolerancia hacia los caricaturistas. En 1951, el general Manuel Odría envió a prisión al dueño de la revista “Buen Humor”, Leonidas Rivera Calmet. Después de satirizar en la portada de “Monos y Monadas” a los dictadores Francisco Morales Bermúdez y Pedro Richter Prada, una bomba estalló en la puerta de la casa del responsable de la publicación, Nicolás Yerovi. Durante su gobierno, Alberto Fujimori ordenó a Vladimiro Montesinos tomar el control de la revista “Sí” –la misma que destapó el caso La Cantuta– con lo que se terminó con un semanario que publicaba a excelentes caricaturistas. En 2011, un escuadrón de militares rompió las manos al dibujante sirio Ali Ferzat por burlarse del sátrapa Bashar al Assad. El 7 de enero de 2015, al grito de “¡Alá es grande!”, terroristas mataron a tiros a los dibujantes Charb, Wolinski, Cabu y Tignous de la revista “Charlie Hebdo”, por supuestamente ofender al islamismo. El periodista Philippe Lançon, que sobrevivió a dos disparos que recibió en el rostro, dijo sobre los criminales: “Pienso que quienes nos atacaron eran pobre gente, sin mente”. Es verdad. Así son los intolerantes al humor gráfico.

Carlín trabaja para La República desde hace muchos años, pero no en la redacción sino en el estudio que ha instalado en su casa, por lo que, escasamente, hemos coincidido en la redacción. Más bien nos hemos encontrado un poco más de veces en algunas audiencias judiciales para escuchar sentencias en nuestra contra: él, por haber publicado caricaturas inspiradas en nuestras investigaciones, y yo, por haber sido el autor de las publicaciones periodísticas. Por suerte las condenas luego fueron revisadas y archivadas y no llegamos a coincidir en alguna prisión. Sin embargo, los procesos judiciales nos descubrieron a esa “pobre gente, sin mente”, como describió Philippe Lançon, intolerantes a los dibujos humorísticos. Es la misma gente que denuncia que en una reciente caricatura de Carlín se humilla a una congresista fujimorista por su condición de mujer, cuando el propósito, sin ninguna duda, es fustigar la función pública de dicha persona. Los que simpatizan con la presunta víctima del dibujo de Carlín alegan que la verdadera intención de este era política y no satírica y lo sustentan en que el autor es “comunista”. Este tipo de intolerantes son los más peligrosos porque ven comunistas por todas partes. Deberían morirse, pero de risa.