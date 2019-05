Vizcarra sobre la inmunidad parlamentaria: Es como si un ministro evaluara a otro ministro

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró -desde Cusco- que la inmunidad parlamentaria debería ser revisada por un poder ajeno al Congreso de la República.

"Creemos que la inmunidad parlamentaria debería ser corregida. Así como el Poder Ejecutivo, puede ser evaluado por el Poder Legislativo, es decir, los ministros pueden ser llamados a interpelación, y en caso si creen conveniente pueden censurar y retirar a un ministro, como retirar a un fiscal o a un juez supremo, también nosotros pensamos que el Congreso puede ser evaluado por otro poder del Estado", sostuvo Martín Vizcarra.

"No (me refiero) al Poder Ejecutivo, puede ser el Poder Judicial. Nosotros hemos planteado que sea su Corte Suprema, por ahí hay propuestas que pueda ser el Tribunal Constitucional. Pero (lo importante es) que quien tiene que hacerlo es alguien ajeno. Porque no podría ser que un ministro sea evaluado por los otros ministros", añadió.

Martín Vizcarra recordó que los proyectos de la reforma política están encarpetados en el Congreso hace 45 días, y el único que se revisó (la inmunidad) se archivó. En ese sentido, el Ejecutivo debía mostrar su protesta (no acudiendo a una sesión del Parlamento).

"El 10 de abril hemos presentado 12 proyectos de reforma política. Pasado un mes, nos dijimos que el avance no existe. Planteamos una reunión con los voceros de las diez bancadas, y todos dieron su mejor voluntad de llevarla adelante. Pero en menos de 24 horas -al día siguiente de la reunión-, sin mayor debate, envían al archivo la propuesta de la inmunidad parlamentaria. Por ello, el Ejecutivo consideró que ameritaba una protesta, pero respetuosa", manifestó.

Asimismo, al ser consultado sobre si solicitaría una cuestión de confianza, indicó que si bien es una figura reglamentada, confía en que el Congreso apoye la reforma política.

"Si bien la cuestión de confianza es un instrumento que está establecida en la norma y que se puede usar en caso necesario, esperamos que el Congreso pueda tomar las aacciones adecuadas para llevar adelante la reforma política, y no tener con la necesidad de estar usando el recurso de la cuestión de la confianza para hacerlo", declaró.

Finalmente, explicó que no piensa ser candidato presidencial para los comicios de 2021; esas declaraciones guardan relación con la presentación de un proyecto de ley por parte del fujimorismo sobre el tema.

"Cuando asumí la presidencia del Perú en marzo de 2018, una de las primeras decisiones que tomé fue no ir a reelección para el 2021. Yo soy una persona de palabra. Si quieren sacar una ley con nombre propio, que diga que Martín Vizcarra no puede postular, que lo hagan. Esa decisión ya la había tomado hace más de un año, así que todo tranquilo", apuntó.

