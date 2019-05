Yeni Vilcatoma sobre su programa: “Vamos a continuar desde otro medio”

La parlamentaria Yeni Vilcatoma anunció que continuará con su programa ‘Sin Censura’, aunque deba hacerlo desde otro medio. Esto, teniendo en cuenta que el miércoles no se emitió, aunque el jueves el Canal del Congreso decidió transmitirlo.

“Ayer se esperaba la transmisión en la noche y se dejó de transmitir. El área de Comunicación está adscrita a la tercera vicepresidencia, pero nosotros llevamos a las labores de supervisión”, indicó Vilcatoma.

Vilcatoma añadió que se ha decidido que no se vuelva a transmitir su programa ‘Sin Censura’, por lo que manifestó su rechazo y aseguró que la decisión la tomó el presidente del Congreso Daniel Salaverry junto al área de Comunicación del Congreso.

“Lo que vamos a hacer es continuar con las denuncias desde otro medio, eso no tiene nada que ver en este tema. Ayer hubo una reunión a la que a mí no se me convocó. Se tomó una decisión unilateral”, anunció Vilcatoma.

Cabe señalar que el programa de Yeni Vilcatoma tuvo una serie de críticas debido a que utilizaba una plataforma del Congreso para criticar las decisiones de Martín Vizcarra. Además, la bancada de Nuevo Perú solicitó a Daniel Salaverry que se informe de los costos totales que el programa ‘Sin Censura’ le genera al Estado.

Según expresó Richard Arce, de Nuevo Perú, la transparencia en el uso de los recursos del Congreso siempre debe existir. “Hemos solicitado a Daniel Salaverry el informe de los gastos que ha generado el programa de TV que de la congresista Yeni Vilcatoma”, publicó en Twitter.