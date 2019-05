Alan García cumpliría 70 años este jueves

Hace poco más de un mes, el exmandatario del Perú, Alan García, decidió dispararse antes de ser arrestado por presuntos sobornos. Este jueves 23 de mayo hubiera cumplido 70 años.

Alan Gabriel Ludwig García Pérez fue abogado, orador y dos veces jefe de Estado del Perú. Desde inicios del 2017 el Ministerio Público lo investigaba por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht para que se les entregue la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima y los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica del Sur.

El proceso avanzó con testimonios de colabradores como Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, en los que confirmó haber entregado más de 4 millones de dólares para el exlíder aprista.

Por lo tanto, el fiscal José Domingo Pérez solicitó su detención preliminar y el allanamiento de su vivienda. El juez admitió el recurso y el pasado 17 de abril el fiscal Henry Amenábar junto a miembros policiales llegaron a su residencia en Miraflores para ejecutar la resolución judicial.

En ese momento, García Pérez decidió encerrarse en su habitación y se disparó en la cabeza provocando una situación irreversible. Las autoridades presentes en el lugar lo trasladaron inmediatamente en el hospital Casimiro Ulloa donde falleció.

Esta medida ejecutada por el político no impidió que el proceso, en torno a su caso, continúe. Su exsecretario presidencial Luis Nava afronta una prisión preventiva y el exitular de Petro Perú, Miguel Atala, confesó haber sido el testaferro de García Pérez, por lo que se le impuso detención domiciliaria.

Los restos del exmandatario fueron velados por más de 24 horas en el local denominado 'Casa del Pueblo' del Partido Aprista Peruano, ubicada en Breña. Sus familiares decidieron cremar su cuerpo.

Carta de Alan García antes del suicidio

Alan García escribió una carta antes de acabar con su vida. Su hija Luciana García la leyó durante el velorio del exmandatario. En la epístola el exlíder del Apra explica las razones de su decisión, también se refiere a su familia y a sus adversarios políticos.

"No tengo por qué guardar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí la misión que me impuse", se lee en la misiva del exmandatario.

Familia de García Pérez

El expresidente nació el 23 de mayo de 1949 en Lima. Se casó con Carla Buscaglia Castellano y producto del matrimonio nació su primera hija Carla García.

Posteriormente se unió con la argentina Pilar Nores, quien fue primera dama en su segundo gobierno, y tuvieron como hijos a Josefina, Gabriela, Luciana y Alan Raúl.

Con su última pareja Roxanne Cheesman tuvieron a Federico Danton, mientras continuaba como primera dama Pilar Nores. El hijo menor se inscribió en la Apra frente a ataúd de su padre.