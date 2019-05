Caos vehicular en el Rímac

Señor Director:

Desde que construyeron e inauguraron el túnel que lleva a San Juan de Lurigancho, el tránsito en el cruce entre las avenidas Prolongación Tacna y Alcázar, en el Rímac, es fatal.

Además, los colectiveros informales se paran en los carriles izquierdos (no dejando voltear a los que quieren doblar a Alcázar) y todo esto delante de las autoridades ediles de chaleco amarillo. No hacen ni dicen nada. Es un caos, reina la informalidad, el desorden. Un verdadero caos ese cruce en el Rímac.

Se le suma a ello que hay colectiveros informales, que paran en cualquier lado, se zurran en el reglamento, los ‘chalecos amarillos’ ineficientes para ese control, etc.

El otro lugar donde hay caos es en el jirón Chiclayo (donde está la comisaría) ya que solo tiene dos carriles y uno lo usa la PNP como estacionamiento de sus unidades y de carros chocados. En ese cruce, con la Av. Francisco Pizarro, también es un caos.

Demandamos que los medios de comunicación se den una vuelta por esta zona e informen sobre el tema, y fundamentalmente las autoridades ediles y la PNP tomen cartas en el asunto y controlen adecuadamente el tránsito en esta zona del Rímac.

Alexis Jiménez

Vecino del Rímac.

Foro económico en UNMSM

Señor Director:

Este jueves, a las 6:30 pm., en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, se llevará a cabo la ceremonia de reconocimiento al Dr. Luis Quito Rodríguez, pionero y emprendedor en los servicios de salud para la población de menores ingresos a tarifas sociales.

Los centros de salud “Luis Quito” están en la mayoría de distritos de Lima y en las principales capitales departamentales, ofreciendo una variedad de servicios: radiografías, resonancias magnéticas, análisis varios a precios accesibles a la población.

En el acto, donde se entregará la medalla “Bruno Moll”, participará la Dra. María Elena Portocarrero, decana del Colegio de Abogados de Lima, el Dr. Ciro Maguiña Vargas del Colegio Médico del Perú y el economista Jorge Manco Zaconetti. El reconocimiento será presidido por el decano Mg. Hoover Ríos Zuta. El ingreso es abierto.

Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria FCE-UNMSM

“Dejó de representarnos”

Señor Director:

Cuando en 2011, durante el juramento de Ollanta Humala como Presidente, los fujimoristas liderados por Martha Chávez irrumpieron con gritos la tranquilidad de la ceremonia de cambio de mando para defender la Constitución de 1993 debido a que el entonces ganador de las elecciones había decidido recordar la de 1979, nadie podría haber imaginado que ocho años después los mismos fujimoristas intentan cambiar la Constitución que tanto defendieron en su momento. Aquellos que en más de una oportunidad alegaban que la Constitución de 1993 no debía tener modificaciones porque gracias a ella se garantizaba la democracia. Hoy están dispuestos a realizar los cambios para aferrarse a su lugar en el Congreso e impedir que se realicen las reformas políticas que el pueblo apoya. En otras palabras, quieren cambiar artículos de la Constitución como parte de una desesperada medida para impedir que se respete la voluntad de un pueblo que se expresó de manera democrática y para ello vienen tomando acciones que muestran su intención de amedrentar al Ejecutivo. Si la democracia está en peligro no es debido a Martín Vizcarra sino a Fuerza Popular, el Apra y sus cómplices que se niegan a aceptar que el Perú quiere un camino alejado de ellos. Hace mucho que este Congreso dejó de representar el sentir de los peruanos y su defensa no es en favor de la democracia sino de la corrupción.

Cristian Rebosio

cristianrebosio95@gmail.com