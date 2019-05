Congreso: Dejan sin efecto el concurso de las 209 plazas laborales

Tras una serie de desacuerdos en la Mesa Directiva, se informó esta tarde que el concurso público para 209 plazas laborales en el Congreso de la República quedó sin efecto.

A través de un oficio, el oficial mayor del Parlamento, Gianmarco Paz Mendoza, explicó que, a pesar del retiro de las firmas de los vicepresidentes al acuerdo que permitía el concurso, no surtió efecto alguno, ya que había sido ejecutado.

"Los retiros de firma del Acuerdo de Mesa 248-2018-2019/MESA-CR, aprobado el 16 de mayo de 2019, no surten efectos jurídicos toda vez que este ya ha sido ejectutado desde el 17 del mismo mes; sin embargo, considerando el contenido de dichos documentos cumplo con hacerles llegar el proyecto de acuerdo mediante el cual se deja sin efecto el Concurso Público de Méritos de 209 plazas y el Programa de Inventivos por Retiro Voluntario", reza parte del documento.

Por otro lado, Paz Mendoza agregó que la Universidad Nacional de Ingeniería, en el marco del primer acuerdo, habría gastado en procesos administrativos y operativos, los mismos que deberán ser reembolsados.

Antes del anuncio oficial, la primera vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán, le envió un oficio a Salaverry, en el que cuestionó algunos aspectos del concurso público.

Por otro lado, Segundo Tapia, segundo vicepresidente del Parlamento, expresó que no firmó dicho acuerdo de Mesa, ya que debía subsanarse una serie de observaciones, además que el documento tendría que suscribirse de manera presencial y no virtual.

El último 19 de mayo, Daniel Salaverry compartió la convocatoria a través de su cuenta de Twitter, y agregó que "la meritocracia debe primar en la función pública".

