Salvador del Solar: "No queremos imponer ninguna idea en particular” [VIDEO]

Insiste en el debate. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, volvió a referirse sobre proyecto de ley del Ejecutivo sobre la inmunidad parlamentaria que fue archivado en la comisión de Constitución. En ese sentido, remarcó que no buscan imponer ninguna idea.

"No tiene que aprobarse la propuesta del Ejecutivo, pero lo que tenemos que mostrarle a la ciudadanía es que queremos discutir seriamente diferentes opciones y que no vamos a dejar las cosas como están. Invocamos a que el tema de la inmunidad se discuta, a que escuchemos las voces de diferentes parlamentarios, que esto transcienda la comisión de Constitución", dijo Salvador del Solar.

“Todas las sugerencias son bienvenidas, todas las iniciativas que permitan revisar reglas, deben ser discutidas no archivadas. Nosotros no queremos imponer ninguna idea en particular. Sí, hemos hecho nuestra básicamente la propuesta de la comisión de Alto Nivel, pero para someterla a debate, no para someterla a un archivamiento express", agregó.

El presidente del Consejo de Ministros señaló que la propuesta del Ejecutivo no tiene como objeto desproteger a los congresistas, sino que no sean ellos mismos los que decidan si su inmunidad parlamentaria debe ser levantada o no.

Sobre un eventual pedido de cuestión de confianza, el premier Salvador del Solar aseguró que "el gobierno no ha planteado ninguna cuestión de confianza, pero está sobre la mesa la cuestión de confianza de los peruanos sobre la política y la única manera de recuperarla es con la reforma política".