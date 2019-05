Renegociación de peajes

Debido a los últimos escándalos de corrupción en los proyectos Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima, la MML, apoyada por el clamor de los limeños, se ha visto en la necesidad de renegociar los contratos con las empresas que actualmente conducen el destino de dichas concesiones: Vinci Highways y Brookfield. Aunque, en un primer momento, el alcalde Muñoz se refirió sobre la anulación de dichos contratos, esto no pasó de ser una idea un poco populista, ya que los nuevos administradores adquirieron la mayor participación de las concesiones sin conocer que inicialmente se negociaron irregularmente. Sin embargo, lo mejor que se ha podido hacer es conversar respecto a su renegociación. Si bien es cierto que el pago de algunos peajes es necesario para que la Municipalidad pueda costear el mantenimiento de las vías, es descabellado pagar 2 peajes por salir y regresar a tu casa, algunos pagan hasta 4. Lo peor no es la subida progresiva de las tarifas, como así lo estipulan los contratos, sino el plazo por el que fueron entregadas dichas concesiones: LAMSAC y Rutas de Lima en 40 y 30 años, respectivamente. De cierta forma, nos obligar a pagar los peajes, ya que en algunos casos no existen vías alternas y en otros, las vías son casi inaccesibles.

Joel Peña

El caso de la JNJ

La reciente evaluación de los postulantes a la nueva Junta Nacional de Justicia , pinta la deficiente calidad de quienes sin duda ambicionaban ocupar una plaza en el creado organismo que tendrá a su cargo el manejo de la nueva justicia en el Perú. De los 104 candidatos, solo tres alcanzaron el puntaje aprobatorio del examen de conocimientos, aunque uno de ellos (David Miguel Dumet Delfín, con 86 puntos) se descalificó solo, por su evidente mal hábito de hablar grosero y el maltrato a sus interlocutores, tal como lo informó inmediatamente un noticiero del Canal 2 TV. Esto demuestra que no siempre los que aprueban las evaluaciones garantizan realmente la honestidad y ética, es decir, los valores axiológicos que todo buen jurista debe tener para una nueva labor en la JNJ. Aún faltan la evaluación curricular, pruebas de confianza y la entrevista personal, a cargo de la Comisión Especial, que ahora enfrenta el problema de la falta de buenos postulantes para cubrir las siete plazas de miembros de la nueva JNJ. Los peruanos sentimos una decepción al verificar que, en realidad, siempre hicieron falta los juristas honestos y comprometidos con la delicada función de administrar la justicia en nuestra sociedad. Ojalá la Comisión de la JNJ pueda demostrarnos que es posible erradicar la vergonzosa corrupción en el Perú desde la raíz.

Sixto Eduardo Canchanya

Oportunidad perdida

El reclamo de Fiol es un tema delicado, porque para ser incluido en las competencias de estilo mariposa sería necesario retirar a otro nadador que ha conseguido los tiempos en competencias previas. Es un problema que va más allá de Mauricio Fiol y la federación correspondiente. En un país en el que las federaciones deportivas realizan una adecuada preparación para un evento de tal magnitud, este dilema se resolvería indudablemente en favor de los nadadores que lograron la clasificación en pruebas nacionales. Sin embargo, la realidad está lejos de ello y se sabe que los deportistas peruanos no vienen recibiendo el apoyo que necesitan ni una preparación adecuada. Por ello, por un lado, sería una injusticia con Mauricio Fiol que se le impida participar sabiendo que está registrando buenos tiempos en sus prácticas personales, pero también lo sería con los otros nadadores que no tuvieron los medios para tener un entrenamiento exhaustivo. Esto también ocurre en otras federaciones que tienen a los futuros representantes del Perú entrenando en condiciones precarias.

Cristian Rebosio Aguilar

